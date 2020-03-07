أول مذيعة بمتلازمة داون: أحلم بإلغاء كلمة "معاق" من العالم

شاركت رحمة خالد أول إعلامية بمتلازمة داون، والمذيعة بقناة DMC، في فعاليات ملتقى "SHE CAN - هي تقدر".

وأعربت "رحمة"، عن سعادتها بالمشاركة في تلك الفعالية، مشيرة خلال كلمتها عن إنجازاتها الرياضية، وحصولها على ما يزيد عن 180 ميدالية محلية ودولية في العديد من الرياضات، أبرزها السباحة.

وأضافت، أنها تتمنى محو كلمة "معاق" من القاموس في جميع أنحاء العالم، فضلا عن رغبتها في خوض مجال التمثيل، لإبراز قدرات أصحاب متلازمة داون، وقدمت الإعلامية الشابة، إحدى الجلسات بالفعالية، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق.

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انطلقت صباح اليوم، فعاليات ملتقى "SHE CAN - هي تقدر"، للعام الخامس على التوالي، الذي تنظمه الشركة المجتمعية "Entreprenelle"، في "الجريك كامبس" بميدان التحرير، تحت شعار "بداية جديدة".

وبدأت رؤى أحمد، المسؤولة عن تنظيم الملتقى، بالحديث عن أهمية ذلك الحدث، ومواجهة الفريق العديد من التحديات وألعاب، فضلا عن إحباط بعض المحيطين لهم، إلا أنهم استمروا في هدفهم.

تضم الفعالية رائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر والوطن العربي حيث قارب عدد المشاركات 6000 سيدة ورائدة أعمال وصاحبات مشروعات فب مجالات مختلفة.