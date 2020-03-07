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صور.. ليلى علوي ومايا مرسي وزينب بشير تحتفلن باليوم العالمي للمرأة

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حرصت الفنانة ليلي علوي علي حضور احتفالية اليوم العالمي للمرأة التي نظمتها المهندسة زينب بشير رئيس جمعية بنحبك يا مصر وعضو جمعية موناكو بحضور د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة داخل متحف القوات الجوية.

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وشارك في الاحتفالية نساء من مختلف قطاعات الجمهورية ومحاربات بهية.

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وأكدت الحاضرات علي ان المرأة المصرية تعيش أفضل عصورها في عهد الرئيس السيسي وأصبحت في مقدمة أولويات الدولة وتشغل كل المناصب وهذا الأمر جعلنا جميعا فخورين بما تتحقق ولذلك فالمرأة المصرية سوف تظل دائما في مقدمة جبهة الدفاع عن بلدها للحفاظ علي الاستقرار الذي وصلت اليه.

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وحرصت المشاركات في الاحتفالية علي تفقد المتحف وقاموا بجولة داخل الطائرات العسكرية التي شاركت في حروب مصر في 100 سنة الماضية

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