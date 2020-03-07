"كريسيل".. يوتيوبر بدرجة محررة ومصممة أزياء ويتابعها 18 مليون شخص

اتبعت نظامًا غذائيًا صارمًا لأكثر من 10 سنوات، وكرست العديد من منشوراتها المدونة على "Chriselle Factor" لنصائح التجميل الكورية، ودائمًا ما تتعطش إلى العناية بالبشرة، وتتبع في ذلك روتينًا يوميًا، وتنقله عبر حساباتها للمتابعين والمستخدمين.. هي اليوتيوبر"كريسيل ليم"، صاحبة الـ35عامًا، والتي تعمل مصممة للأزياء وواحدة من مدونات السوشيال ميديا، وتعيش برفقة زوجها الين ألين وابنتيها كلو فيكتوريا تشن وكوليت كالي تشن، في لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

التحقت "ليم" بمعهد تصميم الأزياء والترويج من 2004 إلى 2008، على خطى والدتها التي درست الموضة أيضًا، ما جعلها تعشق عالم الأزياء لتقرر أن يصبح الجانب الإبداعي لها.

"ليم" ذكرت خلال حديثها لـ"الوطن" تفاصيل بداية دخولها لعالم السوشيال ميديا، والذي بفضله أصبحت من المشاهير، قائلة، "بدأت مساري المهني على قناتي على موقع اليوتيوب خلال عام 2008، بعد أن تعرفت على ميشيل فان، شخصية يوتيوب الأمريكية، وعن طريقها تمكنت من معرفة العالم الرقمي، ومنذ ذلك الحين تعاونت مع شخصيات عامة مثل مولي سيمز، وجين إم وراشيل زوي، وآيمي فام وتيني بانوسيان.

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عملت "ليم" كمصممة أزياء، ومحررة في مجلة محلية فاخرة في"بيفرلي هيلز"، إلى أن أصبحت مديرًا في"GENLUX"، خلال عام 2011.

في مطلع عام 2011، حاولت "ليم" تدشين قناة على موقع يوتيوب حملت اسم "Chriselle Factor"، كمشروع شغف لتأريخ أحدث الوظائف التي التحقت بها، ولكنها لقيت تفاعلًا كبيرًا من الرواد مع قناتها والمحتوى الذي تقدمه، منبهرين بأسلوبها وأناقتها، وتركيزها على اللغة الكورية والجمال الكوري، "أحاول من خلال قناتي مناقشة مشكلات الفتيات خلال حياتهن اليومية كتعليمهن طرق ووضع مساحيق التجميل، وتحديد نظام غذائي صحي إلى جانب اطلاعهن على ثقافة وتاريخ كوريا، وكيفية مكافحة أعراض الشيخوخة".

خطوات ثابتة ومرتبة وضعتها "ليم" لحياتها من خلال المشاركة في معارض مثل "ريبيكا مينكوف"، ثم سافرت لأوروبا وآسيا ونيويورك ولوس أنجلوس وميامي لعروض الأزياء، وفازت بجائزة "Bloggerin"، لعام 2016.

ووصل عدد متابعي "ليم" إلى نحو 18 مليون عبر حساباتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبخاصةِ موقع سناب شات.