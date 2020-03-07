الامارات | الفنانة ليلى إسكندر: اعتنقت الإسلام عن اقتناع.. وليس بسبب زوجي

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ليلى إسكندر: اعتنقت الإسلام عن اقتناع.. وليس بسبب زوجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الفنانة ليلى إسكندر أنها تلتزم حالياً بارتداء العباءة، ولا تستغنى عنها خلال إقامتها في الرياض، مشيرة إلى أنها ترتديها احتراماً للبلاد التي تعيش فيها حالياً، وهي أرض الحرمين الشريفين.

وردت الفنانة على سؤال: هل اعتنقت الإسلام بصراحة عن اقتناع، أم لأن زوجك مسلم (الممثل السعودي يعقوب الفرحان)؟، خلال استضافتها ببرنامج «سندريلا» على قناة atv الكويتية الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد، قائلة: «نعم أنا كليلي إسكندر اعتنقت الإسلام عن اقتناع»، لافتة إلى أنها تقرأ طويلاً وتحب الكتاب والعلم والثقافة، ولديها كثير من الأسئلة و«عندما قرأت القرآن اقتنعت، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن عيسى نبي الله».

وأضافت الفنانة اللبنانية أنها زارت المدينة المنورة وأحست بأن الله قد بارك لها في حياتها، وتشعر بتعلّق خاص بهذا المكان. وذكرت أنها فخورة بنجاح زوجها يعقوب الفرحان، في أعماله الفنية الأخيرة. وحكت عن قصة لقائهما الأول والذي كان في سويسرا خلال تصوير أحد الأعمال الخليجية وأحبته من أول لحظة، بينما تعرّفت عليه كفنان من خلال «لعبة المرأة رجل»، وارتبطت به بعد زوجها الأول الذي كان كويتياً، ولم يدم الارتباط بينهما سوى خمسة أيام. وقالت إن الطلاق لا يقلل من أنوثة المرأة «وأنا لا أستحي أن أقول إنني تطلقت لأنو ما مشي الحال، ورجعت تزوجت أحلى رجل بالعالم، وأنا سعيدة جداً بحياتي والحمد لله».