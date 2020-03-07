محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي: هل تودون معرفة ما يخبئه لنا الحظ؟..تقدم لكم الدكتورة رانيا شارود خبيرة الأبراج والأرقام ،توقعات الأبراج لهذا الأسبوع في تصريحها لـ"الخليج 365".

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كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذه الأسبوع: الأسد على حافة الهاوية.. وتحذيرات ونصائح لهذه الأبراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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