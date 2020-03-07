7 طرق طبيعية للتخلص من آلام القولون المزعجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: يبحث البعض عن الطرق الطبيعية التي تساهم في التخلص من آلام القولون المزعجة، خاصة أنه يتسبب في حدوث اضطرابات في عملية الإخراج، وفي الغالب يكون السبيل في التغلب على آلام القولون هو التخلص من الفضلات والسموم المتراكمة فيه. وللتعرف على أفضل طرق للتخلص من آلام القولون . لقراءة المزيد عن..اضغط هنـــــــا:

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