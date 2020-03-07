ما أفضل أنواع الزيوت لإطالة عمر القلب؟.. دراسة تجيب

دائمًا ما يبحث الأشخاص عن أطعمة تساعد على إطالة عمر عضلة القلب، وهو ما اختصرته دراسة أمريكية في أحد أنواع الزيوت.

وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن دراسة جرى عرضها في لقاء لجمعية القلب الأميركية، كشفت أن زيت الزيتون مفيد جدًا للصحة، ويساعد على إطالة عمر عضلة القلب، ولذلك يُستحب اللجوء إليه بشكل مستمر.

وكشف الباحثون أن الجسم يستفيد كثيرًا من إدراج زيت الزيتون ضمن مكونات الطعام، سواءً جرى تناوله بشكل طبيعي، أو أُستخدم في عملية الطهي.

وأوضحت الدراسة أن تعويض خمس جرامات من الزبدة أو "المايونيز" بالكمية نفسها من زيت الزيتون، يؤدي إلى خفض احتمال الإصابة بمرض الشريان التاجي بنسبة 7 بالمئة.

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أما من استهلكوا أكثر من سبع جرامات من زيت الزيتون في اليوم الواحد، فتراجع احتمال إصابتهم بمرض القلب بـ15 بالمئة، واعتمدت الدراسة في نتائجها على بيانات لآلاف الأشخاص في الولايات المتحدة.

وأوضحت الدراسة أن زيت الزيتون البكر "إكسترا"؛ وهو نوع ممتاز يجري عصره من دون تسخين ولا مواد كيماوية، يفرز أقل المستويات من الدهون المتحولة والمواد الضارة، حين يجري تسخينه، حيث يكون أقل ضررًا عند الطهي أو القلي من الزيوت النباتية.

وبحسب الدراسة، جاء زيت جوز الهند في المرتبة الثانية ضمن أفضل الزيوت الصحية، للتقليل من الدهون.

وكانت دراسات سابقة قد حذرت من استخدام زيت الزيتون في الطهي أو القلي، حتى لا يتعرض لحرارة عالية، وحثت على اللجوء إلى الزيوت النباتية الأخرى لأنها أقل ضررًا، لكن هذه النصيحة غير دقيقة من الناحية العلمية، بحسب خبراء.