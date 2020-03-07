وزير الاتصالات يوجه رسالة للمرأة المصرية: عظيمة وصاحبة قدرات مميزة

أعرب دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن سعادته بالمشاركة في ملتقى "SHE CAN - هي تقدر".

ووجه "طلعت"، رسالة تحية وتقدير للمرأة المصرية، ووصفها بـ"العظيمة"، مضيفا أنهن صاحبات مهارات وقدرات متميزة، وذلك بالتزامن مع شهر مارس الذي يشهد يوم المرأة العالمي، ويوم المرأة المصرية، وعيد الأم.

انطلق منذ قليل، فعاليات ملتقى "SHE CAN - هي تقدر"، للعام الخامس على التوالي، الذي تنظمه الشركة المجتمعية "Entreprenelle"، في "الجريك كامبس" بميدان التحرير، تحت شعار "بداية جديدة".

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وبدأت رؤى أحمد، المسؤولة عن تنظيم الملتقى، بالحديث عن أهمية ذلك الحدث، ومواجهة الفريق العديد من التحديات وألعاب، فضلا عن إحباط بعض المحيطين لهم، إلا أنهم استمروا في هدفهم.

تضم الفعالية رائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر والوطن العربي حيث قارب عدد المشاركات 6000 سيدة ورائدة أعمال وصاحبات مشروعات فب مجالات مختلفة.