وزير الاتصالات لـ"هن": الحكومة تدعم المرأة على مدار السنة وليس في مارس فقط

قال عمرو طلعت، إنه يؤمن بدور المرأة، وأهمية تمكينها في مختلف المجالات.

وأضاف "طلعت"، لـ"هن"، أن المرأة من أعمدة الوزارة، وتدعمها من خلال تدشين مراكز إبداع وريادة الأعمال في الجامعات المصرية، لتدريب الفتيات على مهارات التكنولوجيا، وتطوير مهارتهن، لتناسب سوق العمل، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم المرأة على مدار السنة وليس في مارس فقط لتزامنه مع يوم المرأة العالمي، ويوم المرأة المصرية، وعيد الأم.

Advertisements

انطلقت منذ قليل، فعاليات ملتقى "SHE CAN - هي تقدر"، للعام الخامس على التوالي، الذي تنظمه الشركة المجتمعية "Entreprenelle"، في "الجريك كامبس" بميدان التحرير، تحت شعار "بداية جديدة".

وبدأت رؤى أحمد، المسؤولة عن تنظيم الملتقى، بالحديث عن أهمية ذلك الحدث، ومواجهة الفريق العديد من التحديات وألعاب، فضلا عن إحباط بعض المحيطين لهم، إلا أنهم استمروا في هدفهم.

تضم الفعالية رائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر والوطن العربي حيث قارب عدد المشاركات 6000 سيدة ورائدة أعمال وصاحبات مشروعات فب مجالات مختلفة