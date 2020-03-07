فيديو.. عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها في حضور هاني شاكر: مين قدي

شاركت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو مصور لها، أثناء احتفالية عيد ميلادها، برفقة زوجها أيمن البياع، والذي ظهر وهو يقبلها على وجهها.

وحرص الفنان هاني شاكر، على التواجد خلال الحفل، وقام بغناء "عيد ميلاد سعيد"، للمطرب وليد توفيق.

وأرفقت عبير تعليقًا على مقطع الفيديو الذي قامت بمشاركته عبر حسابها، "أمير الغناء العربي هاني شاكر وأغنية عيد ميلادي مين قدي".

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري كان مسلسل "الأخ الكبير" والذي شاركها البطولة فيه محمد رجب وهبة مجدي.