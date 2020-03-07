الامارات | في الأردن: كلفة مريض العزل 6200 درهم يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن في الأردن: كلفة مريض العزل 6200 درهم يومياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أمس، إن المحجور الواحد في الحجر الصحي يكلف الحكومة من 120 – 180 دينار اً خلال يوم واحد ما بين إقامة في الفندق وطعام وتنظيف وفرق طبية وأمنية وألبسة خاصة، في حين يكلف مريض العزل 1200 دينار يوميا (ما يساوي 6200 درهم إماراتي تقريباً).
وأضاف جابر للتلفزيون الأردني أن نسبة الشفاء من “كورونا” تصل إلى 98٪ وخطورته تكمن في انتشاره.
وأضاف جابر، أن اللجنة الوطنية للأوبئة وضعت جميع السيناريوهات الممكنة لاحتمالات تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن الأردن لم يصل إلى تعطيل الجامعات والمدارس، مضيفا أنه في حال انتشار الفيروس سيتم تعطيل المدارس والجامعات.
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