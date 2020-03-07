أسوأ وأجمل إطلالات النجمات في مهرجان الأقصر للسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تصوير: محمود عبد الناصر:

حرصت نجمات الفن خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، على ارتداء أجمل التصاميم للتألق على السجادة الحمراء، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موفقة إما بسبب ارتداء تصاميم غير مناسبة لشكل أجسامهن، أو اعتماد تصميمات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث.

نستعرض لكم أسوأ وأجمل إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما 2020

أجمل الإطلالات

-بفستان جاكيت خطفت رانيا يوسف الأنظار:

تألقت رانيا يوسف خلال حضورها افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بفستاناً قصيرا، بقصة البليزر، باللون الأسود، بصيحة "one shoulder"، واعتمدت حذام عريض من الجلد بنفس اللون، جاء الفستان مناسب لجسم رانيا.

واختارت تصفيفه الشعر المرفوع، مع ماكياجًا بدرجات الألوان الكاشمير، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ناعمة، مكونة من أقراط دائرية كبيرة، وخواتم بتصميم بسيط، واعتمدت جاكيت من الفرو باللون الأسود.

- رانيا فريد شوقي بتوقيع هانى البحيري:

تألقت رانيا فريد شوقي بجمبسوت باللون الأسود، مع كاب طويل، مزيناً بالكامل بصور والدها الفنان الراحل وحش الشاشة "فريد شوقي"، من توقيع العالمي هاني البحيري.

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واعتمدت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل علي الجانبين، مع ماكياجًا قوياً، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر شفاه باللون الأحمر الصارخ.

واختارت حذام رفيع باللون الأسود لإبراز منطقة الخصر، مع حذاء كلاسيكي بنفس اللون.

أسوأ الإطلالات

- زينة بقصة قديمة:

ارتدت زينة فستاناً طويلاً باييت باللون الذهبي اللامع، جاء التصميم بقصة قديمة مكررة، وغير مناسب لها عند منطقة الصدر.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل بشكل عشوائي، مع ماكياجًا بدرجات الألوان الترابية.

- لبلبة بفستان متعدد الألوان:

ظهرت لبلبة بفستان غير مناسب للظهور على الريد كاربت، إذ ارتدت فستاناً طويلاً بقصة off shoulder، متعدد الألوان مع إكسسوارات مبالغ فيها وخاصة مع اعتمادها حذام رفيع للخصر.

- إلهام شاهين:

اعتمدت إلهام فستاناً طويلاً من خامة البلسية مع توب رياضي بأكمام طويلة، جاءت قصة الفستان غير مناسبة لشكل جسمها إذ جعلتها تبدو بوزن زائد، وغير مناسبة أيضا للظهور على الريد كاربت.