سكراب لتفتيح الإبط... خلطات ومنتجات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 مارس 2020 03:44 مساءً - الإبط الأسود أو الداكن هو حالة جلدية شائعة جدًا، وكثيرات يلجأن إلى تقنية سكراب لتفتيح الإبط، وهي طريقة مجدية جداً. قبل التعرّف على هذه التقنية، من الضروري الإشارة إلى عدد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة الجلدية، مثل استخدام مزيلات العرق ومضادات التعرق. يمكن أن يحدث أيضًا بسبب الملابس أو الحلاقة المتكررة. ولكن لحسن الحظ، هناك حلول كثيرة، بعضها مكوّنات وخلطات طبيعية؛ يمكن أن تساعد على علاج هذه الحالة الجلدية بشكل طبيعي وفعال، وبعضها منتجات يمكن شراؤها من السوق: سكراب لتفتيح الإبط.. خلطات طبيعية خلطات طبيعية خلطة الكركم: اخلطي في وعاء صغير ملعقة كبيرة من الحليب مع ملعقة صغيرة من العسل والكركم. ضعي العجينة على الإبطين، وافركي بلطف لمدة 2-3 دقائق بحركات دائرية. ثم اتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي بالماء العادي، واتركيها حتى تجف.

وصفة البطاطا: أولًا، قومي بتطهير الإبط للتخلص من الأوساخ والعرق. ثم افركي قطعة البطاطا برفق في حركات دائرية. ثم اغسليه بعد 15 دقيقة. كرّري هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع؛ للحصول على النتائج المرجوة.

خلطة السكر البني وزيت الزيتون: اخلطي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقتين ونصف من السكر البني. قومي بتطبيق الخلطة على الإبط، وافركي بلطف لمدة 2-3 دقائق، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك اشطفي بشرتك بالماء.

الألوفيرا: قطّعي ورقة الصبار، واستخرجي الهلام بالملعقة، ثم ضعي الجل المستخلص على المنطقة المصابة، وافركيها برفق، ثم اتركيها لمدة 15 دقيقة، واشطفي بشرتك بالماء. تابعي المزيد: ماسكات التفاح لنضارة البشرة سكراب لتفتيح الإبط.. مستحضرات من السوق مزيل العرق يسبب اللون الأسود للإبط

بالنسبة للمستحضرات، ننصحك بهذه الأسماء: Body Barrier Lemon & Key Lime Extract Soap Scrub: يستخدم مقشر تبييض الجسم هذا زيوت حمضيات طبيعية قريبة تجانس طبقة الجلد الدهنية وطبقة الدهون. هذا يعني أنها لن تجف أو تهيّج البشرة الحساسة؛ بسبب احتوائه على الليمون المليء بمضادات الأكسدة، والرائحة الزكية، لا شك أن هذا يساعد على فعاليته.

ALPHA-H: السائل الذهبي من لوكس، يتيح لك تفتيح الإبط، حتى دون الدخول إلى الحمام، فهو يحتوي على أحماض الجليكوليك والنباتات.

Plu Body Scrub Prestige Silk Edition: هذا الكريم يساعدك على التخلّص من كل الاسوداد، فهو يحتوي على مسحوق الجوز ومسحوق بذور العنب. هذا المقشر للجسم مثالي أيضًا للقدمين والمرفقين والركبتين والساقين.

The Body Shop Almond Milk & Honey Gently Exfoliating Cream Body Scrub:

واحد من أفضل مستحضرات تقشير الجسم للبشرة الجافة والحساسة. حمض اللبنيك في حليب اللوز يذوّب الجلد الميت، ويسرّع بتجديد الخلايا، بينما يهدئ العسل التهيج والاحمرار. مصنوع من حليب اللوز العضوي أيضًا، ويمكنك استخدامه كل يوم؛ للتخلص من البقع وتفتيح البشرة الداكنة تدريجيًا.

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