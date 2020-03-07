أجدد صيحات المناكير الفرنسي بألوان حيوية جذابة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 مارس 2020 03:44 مساءً - يعود المناكير الفرنسي بقوة هذا الموسم، إنما بألوان حيوية جذابة بعيداً عن طلاء الأظافر الأبيض والبيج، فصيحة الأظافر هذه المتجددة ستمنح أظافرك مظهراً عصرياً لافتاً وتضفي على إطلالتك التميز والجمال.



وفي هذا المقال، نرصد لك أجدد صيحات المناكير الفرنسي بألوان خارجة عن المألوف.



المناكير الفرنسي باللون الأخضر البترولي

المناكير الفرنسي باللون الأخضر البترولي



الأخضر البترولي هو الخيار المثالي لاستقبال فصل الربيع، لذلك اعتمديه على مقدمة الأظافر بأسلوب المناكير الفرنسي. اختاري معه المناكير النيود القريب الى لون البشرة كقاعدة لأظافرك كافة. ننصحك بتجربة المناكير الأخضر البترولي من علامة Essie أو Butter London.

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المناكير الفرنسي باللون البني الداكن

المناكير الفرنسي باللون البني الداكن



إذا كنت تمتلكين أظافر طويلة، جربي المناكير الفرنسي الداكن، من خلال استخدام طلاء الأظافر البني الغامق على مقدمة الأظافر، واعتمدي معه إما لون الأظافر الطبيعي أو المناكير البيج. ننصحك باعتماد المناكير البني الداكن من علامة Dior أو CND Vinylux.

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المناكير الفرنسي باللون الأحمر

المناكير الفرنسي باللون الأحمر



سيكون اللون الأحمر خياراً عصرياً رائعاً في ما يتعلق بالمناكير الفرنسي، بحيث تعتمدينه على مقدمة الأظافر بأسلوب هندسي جذاب. ولأظافر مميزة، استخدمي المناكير النيود المائل الى الوردي على كافة الأظافر، ومن ثم اعتمدي طلاء الأظافر الأحمر عند مقدمة الظفر بطريقة عصرية بارزة. ننصحك باعتماد المناكير الأحمر من علامة OPI أو Orly.

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المناكير الفرنسي باللونين البرتقالي والأصفر

المناكير الفرنسي باللونين البرتقالي والأصفر



إذا كنت ترغبين في إطلالة جريئة وحيوية تخرجك عن المألوف وتخلصك من الملل والتكرار في ما يتعلق بتزيين الأظافر، فلا تترددي في اعتماد المناكير الفرنسي بالألوان الفاقعة، في مقدمها البرتقالي والأصفر. طبقي في البداية المناكير الشفاف اللامع، بعدها طبقي المناكير البرتقالي والأصفر على مقدمة الظفر بشكل منفصل.



المناكير الفرنسي الأخضر الفاتح الغليتر

المناكير الفرنسي الأخضر الفاتح الغليتر



امزجي بين المناكير الغليتر وطلاء الأظافر الأخضر الفاتح للحصول على أجمل أساليب المناكير الفرنسي العصرية واللافتة، فهذا المزيج سيكون خياراً رائعاً لمختلف إطلالاتك، لا سيما خلال السهرات والحفلات. طبقي في البداية، المناكير الأخضر الفاتح عند مقدمة الظفر، بعدها ضعي طبقة كم المناكير الفضي الغليتر.

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