ماسك قبل النوم للحفاظ على بشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 مارس 2020 03:44 مساءً - أفضل الأوقات التي يمكنكِ فيها اعتماد الماسكات والوصفات الطبيعية هو قبل النوم، فالبشرة بهذا الوقت تحتاج للراحة والاسترخاء، لكي تجدد خلاياها، ويمكن أن تساعدكِ الخلطات الطبيعية للحصول على بشرة أكثر حيوية ونضارة، ولهذا اخترنا لكِ أفضل ماسكات قبل النوم للحفاظ على بشرتكِ.



ماسك الشوفان مع الزبادي وزيت اللوز الحلو

ماسك الشوفان مع الزبادي وزيت اللوز الحلو



- ملعقة صغيرة شوفان

- ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

- ملعقة صغيرة زبادي





اُخلطي الزبادي مع الشوفان وزيت اللوز الحلو، ووزعيه على بشرتِك.

اتركي الخليط يدوم لمدة نصف ساعة ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، وليس الساخن.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

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ماسك ماء الورد وزيت جوز الهند

ماسك ماء الورد وزيت جوز الهند



ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة صغيرة عسل

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند





اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتِك.

اتركي الخليط حتى يجف، عند إزالة الماسك افركي بشرتكِ قليلًا.

جربي الماسك مرة أسبوعيًّا لتنظيف البشرة بعمق.

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ماسك الخيار والحليب

ماسك الخيار والحليب



- خيار مهروس

- ملعقة صغيرة حليب

- ملعقة صغيرة زيت كاموميل



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعي الماسك على بشرتكِ.

اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة، ثم أزيلي الخليط واشطفي وجهكِ بالماء.

كرري الخليط مرة كل أسبوع، لترطيب البشرة وتغذيتها.

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