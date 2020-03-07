المر: فوائده وطرق استعماله على الجلد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 مارس 2020 03:44 مساءً - جدول المحتوى

فوائد المرعلى الجلد

فوائد المرعلى البشرة

فوائد المرالجمالية المهمّة

منقوع المر للوجه قبل النوم

هل يمكن وضع زيت المر مباشرة على الجلد؟

طريقة استخدام المرعلى الوجه

أضرار المر على الوجه

المر هو صمغ طبيعي مستخرج من عدد من أنواع الأشجار الصغيرة الشائكة من جنس Commiphora، والتي تنمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. تم استخدام المر على مدار التاريخ كعطر وبخور ودواء، فهم يتمتّع برائحة حلوة وفريدة من نوعها، وله استخدامات عدة: عسر الهضم والقرحة، ونزلات البرد والسعال والربو، واحتقان الرئة وآلام التهاب المفاصل، والسرطان والجذام والتشنجات والزهري. كما أنه يُستخدم كمنشّط ولزيادة تدفق الحيض. كما أنه يُستخدم موضعيًّا للبواسير، والتقرحات، والجروح، والجروح، والدمامل. ماذا عن فوائد المر التجميلية وأهميته للبشرة؟

فوائد المرعلى الجلد

يُستخدم زيت المر موضعيًّا، وهو يساعد على اختفاء البقع غير المرغوب فيها على الجلد، والحكّة، وينظّف البشرة ويرطبّها ويساعد في علاج الأكزيما، واستخدامه على بشرتكِ قد يساعد في التئام الجروح، ومحاربة الميكروبات التي يمكن أن تسبب العدوى. وهو يحارب أيضًا نموّ الفطريات الجلدية، بما في ذلك السعفة والقدم الرياضية. الاستخدامات التقليدية للمر، تشمل علاج الجروح الجلدية والالتهابات.

وقد وجدت إحدى الدراسات التي أُجريت على اختبار خلايا الجلد البشرية، أنّ مزيجًا من الزيوت العطرية يحتوي على المر، يساعد في التئام الجروح. ولاحظت دراسة أخرى أنّ المر والزيوت الأساسية الأخرى التي يتم تطبيقها عبر الحمامات، ساعدت الأمهات على التئام جروح الجلد من الولادات المهبلية. ومع ذلك، تم استخدام زيوت متعددة في وقت واحد في هذه الدراسات، وبالتالي فإنّ الآثار الفردية للمر لشفاء الجروح غير واضحة. فقد أثبت زيت المر المخلوط بزيت خشب الصندل، أنّه فعال بشكل خاص في قتل الميكروبات التي تصيب الجروح الجلدية.

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فوائد المرعلى البشرة



استُخدم المر منذ القدم بخاصة الذين يعيشون في مناخات قاسية وجافة، استخدموا المر لتهدئة الجلد المشقق أو المتشقق. نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة، فهو مثالي لمقاومة الشيخوخة وتجديد البشرة وعلامات التمدد والأكزيما.

اِمزجي المر مع الزيوت الحاملة مثل الجوجوبا أو اللوز أو زيت الزيتون، قبل وضعه على الجلد. يمكن أيضًا مزجه مع محلول غير معطّر واستخدامه مباشرة على الجلد. للبهاق (حالة الجلد حيث تفقد بقع الجلد تصبغها)، فهو يمتزج مع زيت خشب الصندل.

يمكنكِ أيضًا استخدام المر لإنتاج منتجات العناية بالبشرة الطبيعية المختلفة، عندما يتم مزجها مع مكوّنات أخرى. يساعد المر في معالجة البثور وحبوب الشباب المزعجة، وللتخلّص من الحبوب يؤخذ القليل من منقوع المرة المحضّر سابقًا في قطنة نظيفة، ويمسحُ الوجه بهذا المنقوع مع تجنّب وصوله لمنطقة ما حولَ العينين، ويُترك المنقوع على الوجه لحوالى الساعة، وبعدها يُغسل الوجه بالماء البارد، ويفضّل تكرار هذه الوصفة بشكل يوميّ لحين الحصول على النتائج المرجوة.

باختصار، المر:

يمنع علامات الشيخوخة

يعزز صحة الجلد

يحارب حب الشباب

يعزز الشفاء أسرع من الالتهابات الجلدية

يقلل من ظهور المسام

يخفّف التهابات الجلد

أحد خبراء الجلد قال: "إذا كنتِ تقاتلين هروبًا من علامات الشيخوخة، جربي زيت المر ، حيث إنّه يُستخدم لعلاج الشوائب وكذلك التجاعيد، إلى جانب حروق الشمس وحتى الأكزيما.

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فوائد المرالجمالية المهمّة

يُستخدم Myrrh Oil بشكل تجميلي، كمضاد أكسدة قوي، يحافظ على صحة الجلد عن طريق تسهيل إزالة البقع غير المرغوب فيها. إنه يهدّئ المضايقات الجلدية مثل الحكة وأعراض الأكزيما بين الأمراض الجلدية الأخرى. يُستخدم أيضًا كعطر في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. بالنسبة للشعر، يقوّي Myrrh Oil الجذور، وبالتالي يقلّل أو يمنع تساقط الشعر. عند تطبيقه على فروة الرأس الجافة والشعر الجاف، يُعرف زيت المر بأنّه يعالج القشرة، في حين أنّ رائحته تحفّز الدماغ وتعزز اليقظة والطاقة.

زيت المر معروفٌ بقدرته على تطهير الفم والحنجرة. للاستفادة من خصائص تطهير زيت المر، قومي بإدخاله في روتينكِ اليومي عن صحة الفم. أضيفي قطرة واحدة أو قطرتين من زيت المر إلى معجون أسنانكِ عندما تريدين فوائد تطهير إضافية. للحصول على شطف فمٍ فعال، اُخلطي قطرة واحدة من زيت المر وأونصتين من الماء. ثم قومي بالغرغرة لمدة 30 ثانية.

يُستخدم Myrrh Essential Oil في التدليك، وهو يساعد على تقوية العضلات وتنعيم البشرة مع تعزيز الاسترخاء. إنّه ينظف المسام عن طريق زيادة العرق، وخصائصه المضادة للالتهابات تمنع السموم الجسدية، مثل الملح والماء الزائد والغازات الضارة ، من التراكم في الدورة الدموية. عن طريق تحفيز الدورة الدموية، يعمل Myrrh Oil على تزويد الأنسجة بالأوكسجين، الذي ينظم معدل الأيض، ويعالج أعراض عسر الهضم ، ويعزز المناعة.

ومن المزايا الأخرى لزيت المر أنّه يعزّز بشرة الشباب، ويمنح إحساسًا مهدّئًا للبشرة. لاستخدام زيت المر للجلد، أضيفي نقطة أو قطرتين من الزيت إلى محلولكِ اليومي أو مرطّبكِ. من خلال دمج زيت المر في روتين العناية بالبشرة ، يمكنكِ المساعدة في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، بخاصة عند استخدامها يوميًّا.

بالإضافة إلى فوائده للبشرة ، يمكن أن يساعد زيت المر في تحسين صحة أظافركِ. إذا كانت أظافركِ جافة ، جرّبي هذه الخلطة للمساعدة في منح أظافركِ الرطوبة التي تحتاج إليها.( أربعة مكونات بسيطة: زبدة الشيا، وشمع النحل، وزيت جوز الهند المكسور، وزيت المر). يمكن أيضًا استخدام هذا الخليط على اليدين أو الشفتين أوالبشرة جافة.

يساعد زيت المر على تهدئة البشرة بعد الحلاقة. وهنا ننصحكِ لتجنب الجلد المتهيّج، باستخدام مصل Razor Relief. يُستخدم هذا المصل بعضًا من أفضل الزيوت الأساسية للبشرة، بما في ذلك اللبان، واللافندر، والميليوكا، والهيلشريسوم، والمر، للمساعدة في الحفاظ على هدوء البشرة وتقليل أيّة ردود فعل بعد الحلاقة. الرائحة الجميلة التي تم إنشاؤها بواسطة هذا المزيج من الزيوت، سوف تبقى على بشرتكِ وتساعدكِ على التخلّص من تهيج الحلاقة في كل مرة تحلق فيها. المكافأة المضافة لهذه الوصفة هي أنها تعمل بشكل جيد لكل من الرجال والنساء.

قد تحتاجين إلى قضاء ليلة في السبا في المنزل. زيت المر ضروري هنا. على سبيل المثال، يمكنكِ مزج قطرتين أو ثلاث قطرات من زيت المر مع doTERRA Spa Lotion للمساعدة في إضافة لمسة ناعمة إلى القدمين المتصلّبين أو الجافتين. يمكنكِ أيضًا مزج زيت الليمون واللبان والمر (10 قطرات من كل منهما) مع زيت جوز الهند المكسور doTERRA للمساعدة في تليين البشرة.



منقوع المر للوجه قبل النوم

زيت المر

مكوّنات القناع:

طين البنتونيت هو نوع من الطين الممتص الذي يتكوّن من العديد من المعادن المختلفة، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم، والسيليكا والصوديوم، والنحاس والبوتاسيوم. يأتي من الرماد البركاني، وله شحنة كهرومغناطيسية سلبية قوية، ما يمنحه القدرة على سحب المعادن والسموم من جلدنا. وهو أيضًا ذو قيمة لقدرته على امتصاص السوائل وتنقية المركّبات الأخرى. هذه هي الأسباب التي تجعله مثاليًّا لقناع الوجه الذي يزيل تراكم المسام.

خلّ التفاح العضوي غير المفلتر عبارة عن حمض أسيتيك لطيف نسبيًّا (لطيف بما يكفي للشرب آمنًا) يساعد على تنظيف البشرة وتقشيرها برفق.

بالإضافة إلى زيت اللافندر الأساسي لجميع الأمراض الجلدية لقرون عدة، بما في ذلك التئام الجروح والحروق. بالإضافة إلى زيت المر الأساسي، وهو زيت يُستخدم منذ زمن التوراة للجلد المشقق والتجاعيد..

الطريقة:

ضعي قياس ¼ كوب من طين البنتونيت في وعاء.

أضيفي 4 قطرات من زيت اللافندر وزيت المر، وأضيفها مباشرة إلى الطين الجاف.

أضيفي نصف كوب من خل التفاح ببطء إلى الطين الجاف. اِمزجي بسرعة وبدقة حتى تحصلي على السماكة المطلوبة.

اِستمري في الخلط حتى يصبح سلسًا في الغالب.

اِستخدمي أصابعكِ لوضع طبقة سميكة من القناع على وجه نظيف. اُتركي القناع يجف تمامًا، (قد تستغرق المدّة 15 دقيقة).

اِغسلي وجهكِ بمنشفة مبلّلة ساخنة جدًّا، واستمتعي بفوائد المسام النظيفة والجلد النقي.

هل يمكن وضع زيت المر مباشرة على الجلد؟

اخلطي زيت المر بزيوت أخرى



عند خلط زيت المر بزيت آخر (مثل الجوجوبا أو اللوز الحلو أو الأفوكادو)، يمكن وضع زيت المر الأساسي مباشرة على الجلد أو إضافته إلى الحمّامات. يمكن استنشاق زيت المر الأساسي أيضًا، بعد رش بضع قطرات من الزيت على قطعة قماش أو منديل، أو باستخدام ناشر للروائح العطرية أو مبخّر. ويمكنكِ استخدام زيت المر المخفّف على بشرتكِ أو استخدامه عن طريق الفم.



طريقة استخدام المرعلى الوجه

زيت المر يقضي على حب الشباب



إذا كنتِ ترغبين في تجربة زيت المر، من الضروري أن تقومي بتخفيفه مع نوع زيت آخر قبل تطبيقه على بشرتكِ. عندما يقترن بزيت ناقل (مثل الجوجوبا أو اللوز الحلو أو الأفوكادو)، يمكن تطبيق زيت المر الأساسي مباشرةً على الجلد، أو إضافته إلى الحمّامات. يمكن استنشاق زيت المر الأساسي أيضًا بعد رش بضع قطرات من الزيت على قطعة قماش أو منديل، أو باستخدام ناشر للروائح العطرية أو مبخّر. يمكنكِ أيضًا شراء المنتجات، مثل غسول الفم والمراهم، التي تحتوي على الزيت. ما عليكِ سوى إضافة بضع قطرات من الزيت إلى قطعة صغيرة من القطن، وضعيه على المسام، أو حب الشباب، أو الشوائب، أو القروح، أو الجروح. من المعروف أنّ خصائص الدواء لعقار Myrrh تقوّي خلايا الجلد وبالتالي تمنع أو تقلل النزيف.

أضرار المر على الوجه

قد يسبب المر طفحاً جلدياً



يبدو المر آمنًا لمعظم الناس عند استخدامه بكميات صغيرة. يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية، مثل الطفح الجلدي إذا وُضع مباشرة على الجلد، والإسهال إذا أخذ عن طريق الفم. قد تكون الجرعات الكبيرة غير آمنة. كميات أكثر من 2-4 غرام يمكن أن تسبّب تهيّجًا في الكلى، وتغّيرات في معدل ضربات القلب.

بسبب خطر تهيّج الجلد، من الأفضل تخفيف زيت المر في زيت آخر، مثل زيت الجوجوبا أو اللوز، أو بذور العنب أو زيت جوز الهند. هذا يساعد أيضًا في منع تبخّر زيت المر بسرعة كبيرة.