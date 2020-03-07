تسريحة ذيل الحصان... اعتمديها بطرق عصرية جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 مارس 2020 03:44 مساءً - تسريحة ذيل الحصان هي تسريحة كل الأوقات من دون منازع، سواء كنت ذاهبة الى العمل، أو النادي الرياضي، أو لحضور مناسبة معينة أو حفل زفاف... فهذه التسريحة التي تعود الى التسعينيات، رائجة كثيراً بين النساء وعملية وتمنح المرأة مظهراً أنثوياً جذاباً وأنيقاً.

وفي هذا المقال، نقدم لك مجموعة رائعة من تسريحات ذيل الحصان بطرق جديدة وعصرية.



تسريحة ذيل الحصان الويفي

تسريحة ذيل الحصان الويفي



إنها تسريحة جذابة جداً وملائمة لمختلف الأوقات، كما أنها تبرز ملامح وجهك وتسلط الضوء عليها. اعتمدي خصلات الشعر المموجة، من ثم اسحبي القسم الأمامي من الشعر الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان، واربطيه بربطة شعر قماشية ناعمة.

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تسريحة ذيل الحصان المضفرة

تسريحة ذيل الحصان المضفرة



إنها تسريحة أنيقة جداً وجذابة، ومناسبة للاحتفالات والسهرات، وهي ملائمة جداً لصاحبات الشعر الطويل المتساوي الطول. بإمكانك تنفيذها بنفسك خلال دقائق قليلة والتمتع بإطلالة راقية ومميزة. اسحبي شعرك كله الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان المنخفض، من ثم اصنعي منه ضفيرة واحدة طويلة.



تسريحة ذيل الحصان المرتفع مع الأطراف الملفوفة

تسريحة ذيل الحصان المرتفع مع الأطراف الملفوفة



تكشف هذه التسريحة الأنيقة والعصرية، المستوحاة من النجمة جنيفر لوبيز، عن ملامح الوجه بشكل جذاب، وتمنحك إطلالة عصرية أنيقة. ارفعي شعرك المستقيم نحو الأعلى، من ثم ثبتيه بدبابيس الشعر غير المرئية، واحرصي على أن تكون أطراف الشعر ملفوفة نحو الخارج.

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تسريحة ذيل الحصان المترابطة المزينة باللؤلؤ

تسريحة ذيل الحصان المترابطة المزينة باللؤلؤ



إنها أحد أجمل تسريحات ذيل الحصان وأكثر أناقة وأنوثة، وهي ملائمة جداً للمناسبات، حيث تمنحك إطلالة أنثوية راقية تلفت الأنظار إليك، فحبات اللؤلؤ التي تزينها ستضفي عليها لمسة فاخرة وجذابة. ترتكز هذه التسريحة على سحب الشعر الى الخلف بأسلوب ذيل الحصان بأسلوب مترابط مميز، وتزيينه من ثم بحبات اللؤلؤ كبيرة الحجم.



تسريحة ذيل الحصان المرتفع بالفقاعات

تسريحة ذيل الحصان المرتفع بالفقاعات



تسريحة ذيل الحصان المرتفع بالفقاعات أو Bubble Ponytail، هي نسخة متجددة من تسريحة ذيل الحصان المرتفع، وتناسب معظم الأوقات، النهارية والمسائية. في البداية، ارفعي شعرك الى الأعلى واسحبيه بعناية بأسلوب ذيل الحصان المرتفع، من ثم اربطيه باستخدام ربطات الشعر القماشية الناعمة على شكل فقاعات.

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