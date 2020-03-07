كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 مارس 2020 03:44 مساءً - تتميز الإعلامية سميرة مدني، خلال برامجها، بالعديد من الإطلالات العملية الأنيقة، لذا جمعنا لكِ عزيزتي اليوم بعضاً من إطلالاتها المميزة، التي يمكنها أن تلهمكِ أفكاراً لأناقتك في عملك.

إطلالات عملية من سميرة مدني



تميزت سميرة بتنورة وقميص تكسوهما الزهور مع بليزر أسود مزيّن بحزام لمظهر عملي أنيق، وتأنقت بتنورة واسعة بطبعات نمرية مع بلوزة ومعطف جلد باللون الأسود لإطلالة شبابية، وتجملت بتنورة بليسيه باللون الأسود مع بلوزة سوداء ومعطف بيج مزين بتطريزات سوداء للوك أنثوي، وارتدت بنطالاً أسود وبلوزة حمراء مع حذاء بكعب بيج لستايل بسيط، ونسقت "جمبسوت" مزيناً بالأسود والأبيض والبني، مع معطف بيج طويل لخيار أنيق مفعم بالأنوثة.

إطلالات عملية من سميرة مدني

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كما اختارت تنورة واسعة باللون الأسود مزينة بنقاط بيضاء مع بلوزة ومعطف باللون الأبيض مع حذاء بكعب أحمر لإطلالة كلاسيكية، وظهرت ببنطال أسود وقميص أزرق مزين بنقوش لمظهر أنيق وعملي، وأطلّت بفستان أبيض سادة مع بليزر أسود، ووشاح ملون لإطلالة محايدة، وتزينت ببنطال أسود من الجلد مع قميص أبيض بربطة سوداء للخصر للوك مميز، وتألقت بتنورة بليسيه سوداء مع بلوزة سوداء ومعطف أبيض لستايل أنثوي أنيق، وجاءت بتنورة بيضاء مزينة بكسرات مع بلوزة سوداء مزينة بنقاط بيضاء وزهور حمراء لخيار شبابي.

إطلالات عملية من سميرة مدني

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