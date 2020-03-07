3 إطلالات رائعة تألقت بها الملكة رانيا مؤخرًا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 مارس 2020 03:44 مساءً - تختار الملكة رانيا إطلالاتها للمناسبات الرسمية بعناية فائقة، حيث إنها تعشق المزج بين النمط الكلاسيكي الراقي مع لمسات من العصرية بأسلوب أنثوي وناعم، وفي كل ظهور لها؛ نراها وقد تألقت في إطلالة مميزة تدخل من خلالها قائمة النساء الأكثر أناقة في العالم، ومؤخرًا رصدنا لها 3 إطلالات مختلفة في جولتها مع ملك وملكة السويد في الأردن، تميزت بنعومتها وأناقتها، وإليكِ التفاصيل.



إطلالة كاجوال من مايكل كورس تألقت بها الملكة رانيا:

الملكة رانيا في اطلالة من مايكل كورس



شاهدنا الملكة رانيا في إطلالة صباحية ناعمة ذات طابع شبابي، مستوحاة من أزياء السفاري، كانت قد اختارتها من دار مايكل كورس Michael Kors باللون البيج الفاتح، مؤلفة من جاكيت بليزر مزيّن بصفي أزرار وبنطلون قصير بقصة أرجل واسعة، وأكملت اللوك بحذاء أنيق من نفس اللون، وحقيبة كتف من الجلد والكروشيه، ونظارات شمسية.

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فستان أبيض من ديور تألقت به الملكة رانيا:

الملكة رانيا في اطلالة راقية من ديور





إطلالة رائعة تألقت بها الملكة رانيا في استقبال ملك وملكة السويد، وقد اختارت فيها فستانًا أبيضَ أنيقًا من ديور Dior قصته ناعمة وأكمامه طويلة، وهو مزيّن بحزام على الخصر، وقد نسقت معه حذاء بكعب عالٍ، وحقيبة يد من الجلد باللون العسلي.

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الملكة رانيا في إطلالة رسمية ذات طابع شرقي:

اطلالة راقية ذات طابع شرقي تألقت بها الملكة رانيا



تألقت الملكة رانيا في إطلالة مسائية فاخرة ذات طابع شرقي، وكانت عبارة عن قميص من الحرير باللون العسلي بتصميم ناعم، نسقت معه تنورة ماكسي باللون الأزرق النيلي، مطرزة بخيوط ذهبية بطريقة ناعمة، وأكملت اللوك بحقيبة كلاتش ومجوهرات ذهبية ناعمة.



الملكة رانيا تألقت مؤخرًا في 3 إطلالات رائعة، منها الكاجوال، ومنها الرسمي، شاهدي الصور واختاري الإطلالة التي تعتقدين أنها الأجمل والأكثر أناقة برأيك.

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