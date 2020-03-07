الجينز الأبيض موضة شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 مارس 2020 03:44 مساءً - الألوان الفاتحة تعتبر من أساسيات الصيف، ويتربع على قائمة هذه الألوان؛ اللون الأبيض، وهذا ما يجعل الكثيرات يعتقدن أن ارتداء اللون الأبيض يكون في الصيف، ولا يناسب الشتاء.



هذا غير صحيح لعدة أسباب، أولها أن اللون الأبيض يتناسب مع الكثير من الألوان الأساسية في فصل الشتاء، مثل درجات البيج والبني المختلفة، كما أن تنسيق كل قطعة هو ما يحدد هل ستكون مناسبة لفصل بعينه أم لا؟



واليوم سوف نتحدث عن تنسيق قطعة مهمة وتعتبر من صيحات شتاء 2020 ؛ وهي الجينز الأبيض، ولكن قبل أن نتحدث عن طريقة تنسيقه، يجب أن تضعي بعض النقاط في الاعتبار، وهي:



تنسيق الجينز الأبيض مع قطع شتوية

الجينز الأبيض مع قطع شتوية



القطع التي سيتم اعتمادها مع الجينز الأبيض يجب أن تظهر فيها خامات الشتاء، مثل البلوفرات الشتوية الثقيلة، والمعاطف والجواكيت المختلفة، كما يمكن تنسيقه مع الجلد بشكل جذاب.

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ألوان الأحذية

ألوان الأحذية



أيضاً اختيار ألوان الأحذية مع الجينز الأبيض مهمة جداً لإطلالة الشتاء، حيث يمكنك الاختيار بين درجات البيج والرمادي المختلفة، أما الخامات؛ فيمكنكِ أن تعتمدي الجلد أو الشامواه.



تجنب الحقائب البيضاء

تجنب الحقائب البيضاء



حاولي قدر الإمكان الابتعاد عن الحقائب البيضاء؛ لأنها تجعل إطلالاتك باهتة، اختاري ألواناً أكثر وضوحاً؛ حتى تُبرز جمال وأناقة الجينز الأبيض.



أما عن أفكار تنسيق هذه القطعة المميزة فهي متعددة، وسوف نعرض لكِ مجموعة من هذه الأفكار...



البلوفر ذو الرقبة العالية

البلوفر ذو الرقبة العالية



يعتبر من الاختيارات السهلة والبسيطة، والتي يمكن أن تعتمديها في مختلف أوقات اليوم، كما ذكرنا أن الجينز الأبيض مناسب لدرجات البيج المختلفة، لذلك البلوفر ذو الرقبة العالية من هذا اللون سيكون خياراً مناسباً.

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الجاكيت الجينز

الجاكيت الجينز



لا توجد قطعة ملابس تقريباً لا تتناسب مع الجاكيت الجينز بلونه الأزرق التقليدي، والبنطال من الجينز الأبيض واحد من هذه القطع التي يمكن تنسيقها مع الجاكيت الجينز؛ لإطلالة الكاجوال اليومية، التي يمكن اعتمادها في العمل أو الخروج مع الأصدقاء.



المعطف الطويل

المعطف الطويل



أما إذا كنتِ راغبة في اعتماد إطلالة كلاسيكية، فيُمكنكِ اعتماد المعاطف الشتوية بمختلف أشكالها مع الجينز الأبيض، ويمكن الاختيار بين الألوان المختلفة؛ مثل البيج والرمادي والأسود ودرجات البني.



الجاكيت

الجاكيت



ولمن تفضل الإطلالات العصرية، يمكنكِ اعتماد الجاكيت الجلد التقليدي مع الجينز الأبيض، مع تيشيرت شتوي بسيط أسفله.

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