كيف تنسقين الفساتين المعرقة لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 مارس 2020 03:44 مساءً - بعد أن كانت الورود والنقشات هي ماركة الربيع الرسمية المسجلة، انتقل حبنا للملابس المعرقة معنا إلى الشتاء، وأصبحت الملابس الشتوية تتمتع بذات البهجة، تعرفي معنا على تشكيلة فساتين معرقة لشتاء 2020، تضفي بهجة على دولابك الشتوي.

تنوعت التعريقات والموديلات هذا العام، لتغطي تقريبًا كل ذوق، سيجد فيها محبي الورود ضالتهم، وسيسهل مع الأفكار الجديدة لهذه الإطلالة، تنسيق فساتين الورود مع دولابك الشتوي.

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الجاكت الجلد

الجاكت الجلد يحول فستانك المعرق إلى إطلالة فاخرة



الفساتين المنقوشة تفتح الباب واسعًا أمام كل معاطفك السادة، اختاري جاكت صوفي قصير من أحد ألوان الفستان، أو استعملي الجاكت الجلدي لتضفي على الفستان إطلالة فاخرة تصلح لمناسبة نهارية، لا تنسى تجنب الكوفيات مع الفساتين المنقوشة.

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البوت الطويل

البوت الطويل مناسب لإظهار جمال فستان الورود القصير

الفساتين ذات القصة القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف، فرصة لإبراز جمال البوت الجلدي الذي ننتظر الشتاء للإطلال به، استعملي بوت طويل سادة، على الفساتين الشتوية المعرقة، في إطلالتك القادمة ولا تنسي تسجيل اللحظة بأجمل الصور.

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البلوفر التريكو

البلوفر السادة يحول فستانك لمعرق إلى تنورة



اختاري بلوفر صوفي سادة، من ألوان الفستان، أو من لون محايد، كالبيج والرصاصي والسكري والكحلي والأسود، واستعمليه في تحويل الفستان إلى تنورة.

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الفستان القصير مع البالطو

اختاري بالطو في طول قريب من الفستان

تجنبي ارتداء بالطو أو جاكت يتعدى منطقة الخصر، مع الفساتين بشكل عام، وبدلًا من ذلك استعملي البالطو مع الفستان القصيرة التي تختفي تحته أو تماثله في الطول، لتكون إطلالتك متناسقة وأنيقة.

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استعمال الفستان المعرق الصيفي

اختاري لفستانك المعرق جاكت من ألوانه



فساتينك الصيفية تستطيع أن تقوم بنفس المهمة في الأيام الدافئة، استعمليها مع كولون للتدفئة وجاكت جلدي من أحد ألوانها، بشرط ألا يكون الفستان منفوشًا، فلن يناسبه ارتداء جاكت، ولا يحتوي على كرانيش أو أكمام فضفاضة، لأنها ستكون كتل تحت الجاكت ولن تكون خلال اليوم، كذلك يجب تجنب الخامات الخفيفة كالشيفون، لأنها تتطاير مع أقل رياح، وستشعرك بالبرد، ويفضل لنجاح هذه الإطلالة الاعتماد علي خامات الكريب والقطن.

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نصائح للمسة الأخيرة على إطلالتك:

استخدمي الجاكت الجينز مع الفساتين المعرقة



تجنبي استعمال العقود والإكسسوارات مع الفساتين المنقوشة

تجنبي كذلك الخروج عن ألوان الفستان بلون إضافي، في حال تعدت ألوان الفستان ٣ ألوان.

الجينز لا يحتسب لون إضافي على الفستان

تجنبي الأحذية التي تحتوي على تفاصيل واكسسوارات واستعملي حذاء سادة

يفضل مع الفساتين المعرقة استعمال لفات حجاب صغيرة تنتهي على حدود الرقبة وتجنب الخامات المنفوشة

أما تسريحات الشعر، فيفضل استعمال التسريحات التي ترفع الشعر عن الوجه والتسريحات ذات التفاصيل القليلة.

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