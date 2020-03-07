إطلالات Oversized من وحي ريهانا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 مارس 2020 03:44 مساءً - الأزياء الـ Oversized أو بمعنى آخر التصاميم الواسعة والعريضة من أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وقد شاهدناها على مختلف منصات العروض العالمية وعلى مختلف تصاميم الملابس الكاجوال والرسمية، وكذلك شاهدنا عدداً من النجمات العالميات، وقد اعتمدن هذه الموضة بشكل كبير هذا العام، ومن بينهن ريهانا Riahanna التي كانت من أوائل النجمات اللواتي سارعن لاختيار هذه التصاميم التي توحي بالعصرية. وإليك بالصور أبرز اطلالات Oversized من وحي ريهانا.



اطلالة في المطار في أزياء Oversized نسقتها ريهانا

ريهانا في اطلالة كاجوال اوفر سايز اعتمدتها أثناء السفر

اختارت ريهانا Rihanna اطلالة مريحة للمطار اعتمدت فيها أيضاً موضة الـ oversize على معطف طويل بنقشة الكارو وتوب ذا طابع رياضي باللونين الأسود والأبيض، كلاهما من ديور Dior وقد أكملت اللوك بسروال مطاطي أسود وحذاء من الجلد بتصميم ضخم ونظارات شمسية oversized أيضاً.

تابعي المزيد : على طريقة ريهانا.. ألوان ساطعة تضيف جاذبية لصاحبات البشرة السمراء



ريهانا في معطف أسود طويل oversized

ريهانا في معطف أسود اوفر سايز



شاهدنا ريهانا Rihanna في أحد المشاوير الصباحية، وقد اعتمدت اطلالة شبابية باللون الأسود اختارت فيها معطفاً oversized مصنوعاً من قماش شتوي خفيف مثالي للطقس البارد، وقد نسقت معه حذاء كعب عال بتصميم أنثوي مميز مزين بأربطة باللون الأبيض وصل طوله حد الكاحل.

تابعي المزيد : ريهانا بإطلالات كاجوال غريبة وخارجة عن المألوف

Advertisements



تنسيق في بليزر oversized اعتمدته ريهانا

بليزر اوف سايز نسقته ريهانا مع تنورة من الحرير



اطلالة جمعت بين الأنوثة والعصرية نسقتها ريهانا Rihanna لأحد المشاوير، وقد اختارت فيها بليزر بقصة oversized باللون البيج الفاتح، وقد نسقت معه تنورة ميدي من الحرير الناعم باللون الفضي، وأكملت اللوك بصندل كعب عال وحقيبة يد أنيقة من الجلد الأبيض.

تابعي المزيد : ريهانا في إطلالات مميزة بالرغم من ازدياد وزنها



بدلة رسمية oversized تألقت بها ريهانا

بدلة رسمية أوفر سايز اعتمدتها ريهانا



نسقت ريهانا Rihanna اطلالة مميزة في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء، وقد اختارت فيها بدلة رسمية باللون الأبيض بقصة Oversized مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون، ومن تحتها توب من الدانتيل الأبيض وحذاء كعب عال، وزينت اللوك بمجوهرات ألماسية لافتة.



اطلالات Oversized من وحي ريهانا Riahhan شاهدي الأساليب التي نسقت بها هذه الموضة العصرية، واستوحي بعض الأفكار الشبابية والعصرية.

تابعي المزيد : موديلات بوت مناسبة للخريف من وحي إطلالات أشهر النجمات