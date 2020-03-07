كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 مارس 2020 03:44 مساءً - هناك الكثير من مدونات الموضة بالعالم العربي اللاتي يهلمن الصبايا اطلالات أنيقة للمحجبات، من بينهن دلال الدوب ومرمر محمد، باختيار اطلالات متنوعة ومختلفة تناسب الفتيات المحجبات، لا تخلو من اللمسة المترفة التي تركز عليها كل مدونة منهما، ولهذا اخترنا لكِ اليوم أزياء محجبات من وحي مرمر محمد ودلال الدوب.

دلال الدوب بالبلوفر الصوف لاطلالة عملية

دلال الدوب بالبلوفر الصوف لاطلالة عملية





من الاطلالات الشبابية التي اعتمدتها دلال الدوب مؤخرًا، البلوفر الصوف باللون البينك، لاطلالة عملية أثناء السفر، نسقتها مع قميص أبيض، وبنطلون قماشي، مع جورب أسود، وحذاء كلاسيكي، لاطلالة تناسب كل الأوقات، كما أن تنسيق اللوك لن يحتاج منكِ الكثير من المجهود، لأيامكِ السريعة.

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مرمر محمد بالبلوزة الكلاسيكية مع البنطلون الواسع

مرمر محمد بالبلوزة الكلاسيكية مع البنطلون الواسع





في المقابل، اخترنا لكِ من أزياء مرمر محمد هذا اللوك الجديد للبلوزة اللامعة بالدرجات الذهبية والنحاسية، مع البنطلون الأسود الواسع للمسة كلاسيكية، مع الحجاب الشيفون الأسود، مناسبة أكثر لأجواء المساء.

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تنسيق السكارف مع البليزر من دلال الدوب



تنسيق السكارف مع البليزر من دلال الدوب





أعجبنا هذا اللوك من دلال الدوب باختيار البليزر الأسود مع البنطلون الأسود، لتبرز جمال البليزر البيج من غوتشي، واختارت حذاء التشيلسا الأسود، للمسة مريحة وشتوية بالوقت نفسه.

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البليزر مع الجيب بنطلون الجلد من مرمر محمد

البليزر مع الجيب بنطلون الجلد من مرمر محمد



اخترنا لكِ أيضًا هذا اللوك الناعم من مرمر محمد، باختيار الجيب بنطلون الجلد من مرمر محمد، مع البليزر البينك المخملي، لاطلالة أنثوية، أعجبنا اختيارها للنظارة المربعة باللون الأسود، مع جورب وحذاء أسود مدبب من الأمام، لكي يمنحها اطلالة أكثر رشاقة، مع القصّة القصيرة للجيب بنطلون.

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