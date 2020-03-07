موضة عبايات المعطف لإطلالة راقية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 مارس 2020 03:44 مساءً - واحدة من أكثر التصاميم العصرية التي شاهدناها بالمواسم الماضية، هي العبايه المعطف، والتي تعتمد على الياقة البارزة والعريضة المستوحاة من موديل وتصميم المعطف، لتمنحكِ اطلالة فخمة وراقية.

ولكي تتألقي بأجدد الموديلات لعبايات المعطف، نعرض لكِ هذه المجموعة من أشهر الماركات الخليجية، لتختاري ما يناسبكِ.

العبايه المعطف مع نقشة الورود على الياقة

العبايه المعطف مع نقشة الورود على الياقة





للمسة لافتة، إليكِ هذا الموديل للعبايه من rue line، لاطلالة غير تقليدية لنقوشات الورود على العبايه السوداء، مناسبة أكثر للاجواء الكلاسيكية لمناسبات بعد الظهر، من الممكن أن تختاري معها الحجاب الشيفون الأبيض، وشنطة رمادية اللون للمسة مخملية.

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العبايه المعطف من الستان المخملي

العبايه المعطف من الستان المخملي





أما هذا التصميم من qmr abaya فهو مناسب أكثر للسيدة الثلاثينية، التي تبحث عن اطلالة تمنحها لمسة وقار وفخامة، مع لمسة الستان الحادة اللامعة نسبيًا، والياقة المُحددة باللون الأبيض للإطار الخاص بالياقة، نسقيها مع كعب عالٍ أنثوي، وحجابكِ باللون الأسود، أو اختاري درجات النود للمسة مخملية.

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العبايه المعطف مع الأزرار الأمامية

العبايه المعطف مع الأزرار الأمامية





لفتنا هذا الموديل للعبايه من nafs designs مع الأزرار الأمامية المائلة للعبايه، مع اللون الجملي المتربع على عرش الموضة 2020، مناسبة أكثر لليالي الشتاء الدافئة، اختاري معها جوربًا أسود، وحجابكِ باللون الأبيض، او الكريمي، أو اختاري درجة مستوحاة من لون العبايه.

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العبايه المعطف من خامة التويد

العبايه المعطف من خامة التويد





في المقابل، يمكنكِ اعتماد الشكل التقليدي المباشر لشكل العبايه المعطف، كهذا التصميم من alzain abaya، مع خامة التويد الشتوية، ولمسة النقوشات المُربعة لاطلالة عملية، مناسبة أكثر لأجواء العمل، والمشاوير النهارية.

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