كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 مارس 2020 03:44 مساءً - مجوهرات الورود ترند في عام 2020، بل هي حقاً ترند من الموسم الماضي؛ وهذا ليس مستغرباً، فالورود دليل للحب والجمال والاحترام، والسعادة والحب ونقاء الزفاف. الجمال المنعكس في هذه الرمزية يجعل الوردة فكرة رائعة مثلاً عن خاتم الخطوبة. حتى بالأطواق الرقيقة والكبيرة، والقلادات، والأساور، إنّ أفضل اتجاهات المجوهرات لربيع وصيف 2020 مطبعة بأجمل تصاميم الورود.

مجوهرات الورود بأجمل التصاميم: أساور

الأساور ترمز بمجملها إلى الصداقة. وفي صناعة المجوهرات، نحن هنا في صناعة المجوهرات، دائماً الوحي يكون من الحب والمشاعر النبيلة المفعمة بالشغف. الربط بين الحب والمجوهرات مثلاً ليس أمراً من سبيل الصدفة. لذا، نرى امتزاجاً بين الورود وتصاميم الأساور من مختلف أشكال الذهب والألماس. الوردي، والأصفر والأبيض. في الصورة، اختياراتنا للأساور من بياجيه: سوار من الذهب والألماس والياقوت الوردي، ومن ديور حيث العرض النقي للأناقة البسيطة مع سوار"Ros Des Vents" من الذهب الوردي والألماس (18 قيراطًا) يليق برسغين نحيفين. يمكن ارتداؤهما كل يوم كقطعتين أنيقتين.

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مجوهرات الورود بأجمل التصاميم: قلائد

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ومن مجوهرات الورود إخترنا قلائد من الزمن الجميل: قلادة كريستيان ديور، مع زهرة اللؤلؤ وحجر الراين. وقد تم مزج أحجار الراين الكريستالية باللؤلؤ الأوسط على قلادة شبكية سميكة من الذهب. تحتوي القلادة على قطعة موسّعة تثبت مع المشابك المطوية التي تحمل علامة ديور، والتي تحمل علامة على ظهر الزهرة. كما اخترنا من دار ديور أيضاً عقدًا بالورود بالذهب الأصفر. واخترنا من تيفاني قلادات بتصاميم الفراشات والورود بالذهب الوردي المرصّع بالكريستال. ( الصورة بأعلى الخبر).

مجوهرات الورود بأجمل التصاميم: أقراط

Piaget



اخترنا لكِ من بياجيه أقراطًا من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا، ومزوّدة بقطعتين من قطع الألماس الرائعة (حوالي 0.06 قيراط).