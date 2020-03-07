من هي الاعلامية السعودية لجين عمران التي أعلنت دخولها عالم التمثيل؟

بعد نجاحات كبيرة حققتها في عالم تقديم البرامج التليفزيونية، بشكل مفاجئ أعلن المنتج صادق الصباح، تعاقده مع الإعلامية لجين عمران بشكل حصري، لدخولها الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية.

وكتب الصباح عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بعونه تعالى وبالشراكة بين رايتكس للإنتاج وسيدرز آرت (صبّاح إخوان) تم توقيع عقد حصري مع الإعلامية لجين عمران لدخولها الدراما السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021. على أن تعلن تفاصيل هذه الأعمال قريباً".

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن لجين عمران.

"لجين" هي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، كما قدمت عام 2014 برنامج "الحال مع لجين" وشاركت في تقديم برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية، كما عملت مذيعة في تليفزيون البحرين.

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الشقيقة الكبري للفنانة أسيل عمران.

شاركت لجين بالتمثيل خلال فيديو كليب "يغيب ويشكي ظروفه" الذي غنت فيه شقيقتها أسيل عام 2008. كما ظهرت بدور مذيعة في عام 2016 مسلسل "ساق البامبو" من بطولة الفنانة سعاد عبد الله.

تقدم حاليا برنامج بعنوان "مسايا لجين"، المذاع على فضائية "إس بي سي" السعودية، وينتمي إلى فئة البرامج العائلية ويناقش قضايا اجتماعية مهمّة.

سفيرة "جائزة الشيخ محمد بن راشد للتسامح" منذ أكتوبر عام 2016.

قبل العمل الاعلامي عملت عمران في المجال المصرفي ي مملكة البحرين وشغلت منصب منسق عمليات قسم الحوالات في البنك السعودي الهولندي بين عامي 1999 و2000.

اختيرت من قبل دار "الصدى" الأماراتية كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009 وأفضل مذيعة لعام 2009 في مجل زهرة الخليج.

دائما ما تثير جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغريداتها على تويتر، التي تحمل رأيها في العديد من القضايا الاجتماعية.

وللإعلامية السعودية ولدان هما جيلان وسمير من زواج سابق، إذْ سبق لها أن تزوّجت وهي بسنّ صغيرة وتحديدًا عمر الـ16، وأنجبت ابنتها جيلان بعمر الـ 17 حسب تصريح سابق لها، وأبقت عمران ابنها وابنتها بعيدًا عن أعين الصّحافة والإعلام، بناءً على طلب والدهما في البداية، وعندما أصبحا بعمر الشباب تركت لهما حريّة الاختيار وكان أخر ظهور لأبنائها خلال حفل زفاف ابنتها جيلان نهاية عام 2018 .