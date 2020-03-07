بالصور.. 50 روسية يتنافسن في مسابقة "الماكياج العسكري"

في مسابقة هي الأولى من نوعها، تنتظر غدًا 50 عسكرية روسية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، مسابقة الجمال "الماكياج العسكري"، وهي مسابقة تهدف لإظهار ليس فقط جمال الجنديات وإنما مهاراتهن العسكرية أيضا . وانطلقت المسابقة وفقًا لـ "سبوتنك" الثلاثاء الماضي، وشاركت فيها روسيات من مختلف أنحاء البلاد، ويجب على المتنافسات إظهار مهاراتهن في المناورات التكتيكية والتدريبات البدنية. وستقوم الفتيات خلال المسابقة كذلك بإطلاق النار من بندقية كلاشينكوف والتغلب على حاجز الهجوم العسكري، إلى جانب المسابقات في استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي عالي السرعة، وفي مسابقات في مجال الحماية من الإشعاع والهجوم الكيميائي والبيولوجي. Advertisements كما سيتوجب عليهن إبداء ذكاءهن وتقديم إبداعهن في مجال الطهي، وتقام المسابقة في مركز للتدريب التابع لقوات الاتصالات الصاروخية في بيريسلافل زاليسكي الروسية. بعض المشاركات في مسابقة الجمال "الماكياج العسكري" للقوات الصاروخية الاستراتيجية في مدينة بيريسلافل زاليسكي الروسية، مارس 2020.

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