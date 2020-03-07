مايا مرسي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: المساواة قضية مجتمع بأكمله

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى المرأة في جميع أنحاء العالم بوجه عام وإلى المرأة المصرية بوجه خاص بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي والذي يحل غدا الأحد، -8 مارس من كل عام-، والذي يحتفل به العالم هذا العام تحت عنوان "أنا جيل المساواة - إعمال حقوق المرأة".

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن العالم في هذا اليوم يجدد التزامه بحماية حقوق المرأة ودعم الوصول إليها والتأكيد على عظم وأهمية دورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، فالمرأة شريك فاعل وعامل رئيسي في المجتمع، تعتمد عليه الأمم والحضارات في البناء والتنمية، مشيرة إلى أنه يصادف احتفال بيوم المرأة هذا العام مع الذكرى السنوية الـ25 لإعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يعد خارطة الطريق الأكثر تقدمية في ما يتصل بتمكين المرأة والفتاة في كل أنحاء العالم، بالإضافة الي مرور 20 عاما على قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعنى بالمرأة والسلام والأمن، و10 سنوات على تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة و5 سنوات على إعلان أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة مايا، أنه في هذا اليوم المميز الذي تم اختياره واعتماده كرمز للتعبير عن نضال المرأة في جميع دول العالم وسعيها الحثيث وإصرارها الجاد للحصول على حقوقها متساوية مع الرجل في كافة المجالات، فإننا لابد أن نتأمل جيداً وضع المرأة وما تمكنت من تحقيقه والوصول اليه حتى الآن، ونعمل جاهدين لمواجهة التحدي الأكبر وهو الصورة النمطية للأدوار التي تقوم بها المرأة في المجتمع، ومحاربة الممارسات والموروثات الثقافية السلبية التي تعيق وصولها وتحقيقها تقدم أفضل لها وللأجيال القادمة من النساء والفتيات، ولا ننسي في هذا اليوم التاريخي الاحتفال بالإنجازات والانتصارات التي تحققت للمرأة حتى هذه اللحظة.

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وأشارت مرسي إلى أن قضية المساوة ليست قضية المرأة فحسب ولكنها قضية مجتمع بأكمله، مضيفة: "ونحن هنا في مصر وفي ظل قيادة سياسية حكيمة مؤمنة ومؤيدة تأييد مطلق بمشروعية وأحقية المرأة والفتاة المصرية بكل فئاتها في الحصول علي كامل حقوقهما، وانه لا مجال للنجاح ومنافسة الأمم بدون مشاركة الجنسين يداً بيد في تنمية ونهضة مصر التي طالما حلمنا بها وجاء الوقت لتحقيقها سويا متشاركين في النجاح ومتقدمين نحو غداً افضل لمصرنا الحبيبة ولأبنائها.

وأكدت مايا مرسي أنه تأتي احتفالات المرأة هذا العام متزامنة مع احتفال المجلس القومي للمرأة بمرو 20 عاما علي انشائه، 20 عاما من الانجازات والنجاحات والعمل الجاد المتواصل والجهد المتفاني من أجل المرأة، كان فيها المجلس هو الحامي لحقوقها، وهو أول الداعمين والمساندين والمهنئين لنجاحاتها، ومازال المجلس يواصل عطائه وعمله بدون كلل أو ملل .

وأضافت أن استضافة مصر منذ أيام المنتدي الاقتصادي العالمي السنوي للمرأة الذي عقد لأول مرة في مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دليل على حرص الدولة علي تمكين المرأة والنهوض بها وتكريمها بمشاركة مثيلاتها من جميع انحاء العالم النجاح والتفوق وتبادل الخبرات والتجارب لمصلحة افضل لها ولمجتمعها .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن امنياتها بأن نحتفل العام القادم بيوم المرأة العالمي مع تحقيق المزيد من النجاحات والانتصارات للمرأة في مصر وفي جميع انحاء العالم وأن نوجه رسالة للعالم اجمع مفادها أن المرأة المصرية في المقدمة تشارك وطنها نهضته وبناء حضارته وبقوة.