بعد إعلان إصابتها بكورونا.. من هي المذيعة اللبنانية لجين عضاضة؟

أصيبت المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة، بفيروس "كورونا المستجد"، بعد عودتها من بريطانيا، حسبما ذكر موقع "الجديد" اللبناني.

وكشفت المواقع اللبنانية، بأن لجين، فور وصولها من المملكة المتحدة أجرت فحوصات في مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد شعورها بالإعياء وارتفاع درجه حرارتها، وتبين فيما بعد إصابتها بالفيروس المستجد، فتم نقلها إلى مستشفى الحريري الجامعي للخضوع لإجراءات الحجر.

"هُن" تستعرض أبرز المعلومات عن لجين عضاضة كالتالي:

تعد لجين أرملة الملياردير السعودي وليد الجفالي الذي توفي بسبب إصابته بمرض السرطان بعد زواج أسطوري أقيم عام 2012 وكانت حينها بعمر الـ 25 عاما.

عملت مذيعة في قناة MTV اللبنانية قبل زواجها.

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قبل انفصالها عن زوجها عام 2014 رزقت منه بطفلة .

بلغت تكلفة زواج وليد الجفالي من العارضة والمذيعة اللبنانية عضاضة عشرة مليون دولار.

بلغت تكلفة فستان عضاضة 30 ألف دولار وتزينت بتاج وعقد وخاتم من ألماس بكلفة 5 ملايين دولار.

لم تكن لجين عضاضة الزوجة الوحيدة للجفالي، حيث تزوج من بسمة سليمان في عام 1980 ولديهما ثلاثة أبناء وانفصلا في عام 2000، لديه ولد وحيد اسمه محمد وتوفي عن عمر24 عام، وابنته دينا تزوجت من شاب سعودي، ومن ثم تزوج من عارضة الأزياء الأمريكية كريستينا استرادا في عام 2001 ولديهما ابنة وانفصلا، وفي عام 2012 تزوج من لجين عضاضة .

تسبب زواج عضاضة في إثارة وغضب عارضة الأزياء الأمريكية كريستينا وذلك بعد أن خرجت صور الزفاف إلى الملأ حتى استشاطت الزوجة الثانية والتي لم تكن أصلا راضية على مشاركة زوجها مع أي امرأة، وطلبت الطلاق من الجفال الذي قد يكون الأغلى في التاريخ إذ أنّ استرادا تطالب بحصة من ثروة الجفال البالغة 4 مليارات استرليني.