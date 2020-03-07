بمناسبة يومها العالمي.. 75.5 سنة العمر المتوقع للمرأة 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وفقا للبيانات الأولية لتقديرات السكان في 1-1-2020 بأن العمر المتوقع عند الميلاد للإناث 75.5 سنة مقابل 73 سنة للذكور عام 2020.

ووفقًا لبيانات مسح الدخل والإنفاق 2017-2018، بلغت نسبة الإناث التي تعول أسر 18.1%، أما نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها إناث بلغت 12.6% مقابل 27.1% نسبة الأسر الفقيرة التي يرأسها رجال.

وأضاف أنه وفقا للبيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق عام 2019، انخفض عدد عقود الزواج عام 2019 مقارنة بعام 2018 حيث بلغت عقود الزواج 887 ألفا و315 عقدا عام 2018، مقابل 879 ألفا و298 عقدا عام 2019، وانخفضت عدد شهادات الطلاق ووصلت إلى 6167 شهادة مقارنة بعام 2018 حيث بلغ عدد شهادات الطلاق 211554 شهادة، عام 2018 مقابل 205387 شهادة عام 2019.

وأشار إلى أنه وفقا للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2019 فقد بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 15.6% من إجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل 67.3% للرجال، بلغ معدل البطالة للإناث 21.7% مقابل 4.8% للذكور، بلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 15.3% مقابل الذكور 84.7%، وبلغت نسبة الإناث اللائي يعملن عمل دائم 89.2% مقابل 70.3 % للذكور، بلغت نسبة المشتركات في التأمينات الاجتماعية 71.2% مقابل 40.8% للذكور.

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كما بلغت نسبة المشتركات في التأمين الصحي 68.5% مقابل 34.4% للذكور وبلغت نسبة النساء اللاتي تشغلن مهنة الاخصائيات والمهن العلمية 36.4% من إجمالي المشتغلين، بينما مثلت نسبة الفنيات ومساعدو الأخصائيين 32.5%، أما القائمات بالأعمال الكتابية فبلغت نسبتهن 24.8%، المشتغلات في الزراعة والصيد 21.9%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 13%، وكانت أقل نسبة للعاملات في مهنة الحرفيات ومن إليهم 1.6%.

وأضاف أنه وفقا لبيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي عام 2018-2019 فقد تباينت نسب القيد الإجمالي للإناث في مختلف المراحل التعليمية كالتالي:

مرحلة التعليم قبل الابتدائي 27.7%

المرحلة الابتدائية 101%

المرحلة الإعدادية 94.2%

الثانوي العام 54.6%

الثانوي الفني (تجاري، صناعي، زراعي) 42.8%.

وأوضح أن نسبة التسرب 2017-2018 في المرحلة الابتدائية 0.3% للإناث مقابل 0.5% للذكور للعام الدراسي، بينما بلغت 3.0% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل 3.2% للذكور في نفس العام.

ووفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين –أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي العليا 2018-2019، فقد بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 48.9% مقابل 51.1% للذكور.

وأكد أن المرأة حصلت على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة كما حصلت المرأة على 90 مقعد في البرلمان بنسبة 15% من إجمالي المقاعد، بينما بلغ عدد القاضيات 66 قاضية.