الامارات | القرية العالمية.. «خمس نجوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية.. «خمس نجوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، إحدى أكبر الوجهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن ترسيخ صدارتها للسنة الثانية على التوالي قائمة الوجهات الترفيهية في العالم من فئة خمس نجوم، وفقاً لتصنيف مجلس السلامة البريطاني، تقديراً لأدائها المتميز في إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

وأظهرت القرية العالمية التزاماً متميزاً على نحو مستمر في هذا الصدد، وحققت تقدماً بحصولها على درجة 94.69% على مقياس معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة من مجلس السلامة البريطاني، والتي تعد أعلى درجة في نظام التدقيق لمعايير الصحة والسلامة التابع لمجلس السلامة البريطاني.

ويعنى مجلس السلامة البريطاني بتعزيز أفضل المعايير والرقابة في الجانب الخاص بالصحة والسلامة والبيئة في المؤسسات والشركات العالمية المختلفة، ولعب المجلس دوراً سياسياً حيوياً لاعتماد تشريع خاص بالصحة والسلامة في المملكة المتحدة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية بدر أنوهي: إن «السلامة تعد نهجاً أساسياً في القرية العالمية، إذ نلتزم بالإدارة المثالية للصحة والسلامة والبيئة. وفخورون بريادتنا في القطاع والتزامنا بتوفير بيئة آمنة وأكثر فاعلية في مجالات الصحة والسلامة والبيئة يُحتذى بها عالمياً، ويتجلى ذلك في حصولنا على تصنيف (خمس نجوم) لعامين متتالين، مع تقدم بنسبة 2% على مقياس معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة».

