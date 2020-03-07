الامارات | وفاة مفاجئة لفنان مغربي خلال مشاركته في مهرجان

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مفاجئة لفنان مغربي خلال مشاركته في مهرجان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 مارس 2020

بشكل مفاجئ، توفي الفنان المغربي خالد بكوري خلال مشاركته ضيف شرف في فعاليات الدورة الـ21 للمهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة، إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة فجر الخميس الماضي في الفندق الذي تقام فيه فعاليات المهرجان.

وأثار خبر وفاة بكوري (64 عاماً) صدمة في الوسط الفني المغربي نظراً لظهوره في حالة نفسية جيدة ومظهر متألق قبل وفاته بساعات. وسارع عدد كبير من الفنانين إلى نعيه عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.