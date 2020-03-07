مدير "الصحة" العالمية: القوة الفتاكة الحقيقية لـ"كورونا" يجهلها الخبراء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

في الوقت الذي ما زال كبار المتخصصين في الأمراض المعدية في العالم غير متيقنين من مدى التهديد القاتل الذي يمثله فيروس كورونا، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس هذا الأسبوع إن الفيروس الجديد قتل حوالي 4ر3 بالمئة من هؤلاء الذين تم تشخيصهم، وهي زيادة كبيرة في معدل الوفيات، تفوق حصيلة الوفيات بسبب الأنفلونزا الموسمية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

والتقدير الأولي لتيدروس يعكس حسابا بسيطا، يعتمد على عدد الوفيات والحالات المؤكدة.

وتحديد معدل وفيات موثوق به ربما يكون أكثر صعوبة، نظرا لأن الكثير من المرضى ربما لم يتم رصدهم، مما قد يقلل بشكل كبير الحصيلة الحقيقية لضحايا المرض.

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وتعتمد كثير من الحالات على أفضل تخمينات لمسؤولي الصحة- بما في ذلك استراتيجيتهم للرد على انتشار المرض.

وقال توم فريدين، وهو مدير سابق في المراكز الامريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفوض شؤون الصحة في نيويورك في رسالة بالبريد الإلكتروني إن معدل الوفيات وهو 4ر3 بالمئة "من المؤكد أنه رقم مبالغ فيه".

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات " تقييم موجز " سيتغير لا محالة مع انتشار التفشي.