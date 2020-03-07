محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- قال الدكتور أليكس شرودر إن ضعف الانتصاب لدى الرجال قد يرجع لأسباب عدة، منها ما هو عضوي ومنها ما هو نفسي. وأوضح رئيس الرابطة الألمانية لأطباء المسالك البولية أن الأسباب العضوية لضعف الانتصاب تتمثل في: - التقدم في العمر: يتراجع إنتاج هرمون الذكورة "التستوستيرون" بدءا من منتصف الأربعينات - أمراض الأيض: مثل السكري وأمراض الغدة الدرقية وأمراض الكبد وقصور الكلى - أمراض القلب والأوعية الدموية: مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية - أمراض الأعصاب: مثل مرض الشلل الرعاش (باركنسون) والسكتة الدماغية والتصلب المتعدد Advertisements - أمراض الجهاز التناسلي: مثل التهابات البروستاتا والخصية وتتمثل الأسباب النفسية لضعف الانتصاب في: - التوتر النفسي في الحياة الوظيفية أو الشخصية - اضطرابات الشخصية - الاكتئاب وأمراض الخوف والقلق - صدمات الخبرات الجنسية وإلى جانب علاج الأسباب العضوية أو النفسية أكد شرودر على أهمية اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية المتوازنة والمواظبة على ممارسة الرياضة، خاصة الجمع بين رياضات قوة التحمل كالركض وتمارين تقوية العضلات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسباب ضعف الانتصاب لدى الرجال.. وما يجب فعله بجانب العلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.