تعرفي على أهمية شامبو الديتوكس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "إن ستايل" أن شامبو الديتوكس يتمتع بأهمية كبيرة لصحة وجمال الشعر؛ حيث إنه يُعيد إليه حيويته ورونقه المفقودين.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن شامبو الديتوكس يعمل على تنظيف الشعر بشكل عميق، ومن ثم يساعد الشعر على التخلص من بقايا منتجات العناية والتصفيف.

كما يعمل شامبو الديتوكس على فتح مسام فروة الرأس المتعرضة للانسداد، ويمد الشعر بالعناصر المغذية بفضل احتوائه على مواد فعالة تعتني بالشعر مثل خل التفاح والألو فيرا والكركم.

ولتحقيق النتائج المرجوة تنصح "إن ستايل" باستعمال شامبو الديتوكس بمعدل مرة كل أسبوع