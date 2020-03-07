ما تريد معرفته عن مرض اللمباجو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال جراح العظام الألماني أكسيل كلاين إن اللمباجو يعد من أمراض العظام الشائعة، وهو عبارة عن آلام شديدة تصيب منطقة أسفل الظهر المعروفة "بالفقرات القطنية".

وأوضح كلاين أن اللمباجو له أسباب عدة مثل الحركة المفاجئة والخاطئة ورفع الأغراض الثقيلة بشكل خاطيء والجلوس لمدة طويلة وقلة الحركة والبدانة والانزلاق الغضروفي والالتهابات.

ويمكن مواجهة اللمباجو من خلال ممارسة الأنشطة الحركية الخفيفة وتطبيقات السخونة (الزجاجات الساخنة) وتعاطي مسكنات الألم.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في علاج اللمباجو، فيجب حينئذ استشارة الطبيب، خاصة في حال استمرار المتاعب لمدة تزيد عن 4 أسابيع أو إذا كانت مصحوبة بأعراض خطيرة مثل الخدر والسلس البولي وظواهر الشلل في أحد الساقين أو كلاهما.