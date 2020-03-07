"نور" أكبر يوتيوبر في الشرق الأوسط.. لسان ناطق عن اللاجئين بقوة 13 مليون متابع

حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخطت ملايين المتابعين، فبلغ عددهم عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وحده 6 ملايين، وعبر موقع "يوتيوب" الشهير أكثر من 13 مليون مشترك، لتحصد لقب "أكبر يوتيوبر في الشرق الأوسط"، حيث بدأت في بث قناتها عبر موقع "يوتيوب"، خلال عام 2014، عقب انتقالها للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن عاشت طفلوتها متنقلة بين بغداد وسوريا وتركيا فلم تعرف الاستقرار طيلة طفولتها بسبب انفصال والديها، هي "اليوتيوبر" نور نعيم، والمعروفة باسم "نور ستارز".

حياة مليئة بالكفاح والمثابرة عاشتها نور والتي جعلت منها واحدة من أشهر "اليوتيوبرز" في الشرق الأوسط، رغم صغر سنها الذي لم يتخط الـ24، فهي من مواليد 1997، وروت أحداثها وتفاصيلها خلال حديثها لـ"الوطن": "بدأت أولى خطواتي في عالم السوشيال ميديا في نوفمبر 2014، عقب انتقالي للولايات المتحدة الأمريكية، وكانت أول مادة مصورة اشاركها عبر قناتي "نور ستارز"، بعنوان "ماذا يوجد في جوالي"، والذي حصد أكثر ملايين المشاهدات، ما جعلني أقدم على التوسع في تقديم كافة القوالب، كالفيديوهات الكوميدية الممتزجة بين النصائح التجميلية والتمثيلية إلى جانب إضفاء نوعا من الفكاهة والتحديات المتنوعة، كتحدي لو خيروك".

Advertisements

استطاعت الفتاة العراقية في فترة وجيزة منذ تواجدها على ساحات السوشيال ميديا، إحراز نجاحات ساحقة، ما أهلها للحصول على درع المائة ألف الفضي، لكونها أول فتاة عربية تصل إلى نصف مليون مشترك في أغسطس 2015، ليزداد طموحها لنيل درع المليون الذهبي عام 2016، وفي العام ذاته أخذت المركز الـ47 في مخطط "تيوبفلتر"، كأكثر 100 قناة اشتراكا شهريا وحصدت على 350 ألف مشترك شهريا.

اختارتها مجلة فوربس ضمن قائمة اليوتيوبر المشهورين في الوطن العربي

لم يقف طموح نور عند هذا الحد، فقد حققت شهرة واسعة وذاع صيتها، ما جعل مجلة "فوربس"، تضع اسمها ضمن قائمة "اليوتيوبرز" المشهورين في الوطن العربي، وتحتل المركز الثاني، على مستوى الشرق الأوسط، في مايو 2017.

خصصت نور قناتها للفتيات بصورة خاصة، حيث تعمل على نقل تجاربها في شتى الأمور لغيرها للاستفادة منها، في صورة عدة نصائح وإرشادات، كمقطع الفيديو الشهير الذي حمل عنوان "الزواج وغش الماكياج"، الذي حصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة في منتصف 2017، "كتير فتيات يعانين من عدم توفيقهن في اختيار مساحيق التجميل وهو ما جعلني اقدم على تقديم شرح كاف ووافي لهن في هذا المجال".

سجلت نور حضور عالمي في فيديو يوتيوب "ريوايند"، والذي ضم ما يقارب 300 شخصية من جميع المجالات، لتعتبر الفتاة العربية الوحيدة التي تم دعوتها من يوتيوب للمشاركة في هذا العمل، في ديسمبر 2017.

نور نعيم لسان ناطق عن اللاجئين في العالم

حملت نور رسالة قوية من خلال قناتها فكانت اللسان الناطق عن اللاجئين في العالم، وظهرت خلال ديسمبر عام 2018، بجانب اليوتيوبر السعودي "محمد مشيع"، إلى جانب مساهمتها وسعيها الدائم لتمكين المرأة في العالم العربي، "كتير يحاول البعض من استنزاف المرأة واستهلاك بريقها وهو ما أحاول من خلال قناتي ببث روح القوة والتفاؤل في ذاتها لمواجهة التحديات والانتصار على الأزمات".