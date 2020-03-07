أشكال متنوعة كبيرة وصغيرة من سلاسل ذهب جنزير موديلات 2020

سلسلة الكابلات هي النوع الأكثر شيوعًا من سلسلة المجوهرات. تحافظ سلسلة الكابلات على نمط مطابق لطولها بالكامل، مما يمنحها مظهرًا كلاسيكيًا موحّدًا. سلسلة الكابلات لا تستخدم فقط في صناعة المجوهرات. تسمى سلسلة الكابلات البيضاوية الطويلة عادة "سلسلة الكابلات المرسومة"؛ لأنه يتم سحبها عبر لوحة السحب لتمديد الروابط. تسمى سلسلة الكابلات المرسومة أحيانًا أيضًا سلسلة مشبك الورق، أو ببساطة "سلسلة مشبك".

أشكال سلاسل ذهب جنزير: سلسلة الكرة

بخلاف معظم أنواع السلسلة، سلسلة الكرة لا تحتوي على أي روابط مفتوحة. بدلاً من ذلك فهي مصنوعة من كرات معدنية مرتبطة بفواصل منتظمة مع قضبان الموصل. سلسلة الكرة هي خيار عصري لصنع قلادات مخصصة بسيطة تعرض سحرًا شخصيًا مثل سحر الحروف وسحر الرموز للتعبير عن هويتك.

أشكال سلاسل ذهب جنزير: سلسلة الديزاين

بولغاري، فيرساتسي، وكارتييه

مصنوعة من وصلات صغيرة ومجهّزة بإحكام. سلسلة الديزاين رقيقة بما يكفي لتنزلق من خلال فتحات حبة صغيرة. غالبًا ما تكون الروابط مستطيلة، مما يساعد على إنشاء سطح أملس لسحب ثقوب الخرز. يمكن تجعيد سلسلة الديكور، مما يعني أنّه يمكنكِ إضافة خرز في أنماط جذابة تعرض شرائح من السلسلة.

أشكال سلاسل ذهب جنزير: سلاسل الكبح

على غرار سلسلة الكابلات، تُصنع سلسلة الكبح عادة من سلسلة من الروابط متطابقة. الفرق هو أن روابط سلسلة كبح ملتوية أو من قطع الألماس. كما هو الحال مع سلسلة الكابلات، سلسلة الكبح تأتي في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأحجام، من صغير إلى كبير ولامع.

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أشكال سلاسل ذهب جنزير: سلسلة فيجارو

يتضمّن هذا النمط الشائع للسلسلة الطويلة والقصيرة ثلاث روابط قصيرة (مستديرة) مربوطة برابط واحد طويل (بيضاوي). السلسلة الطويلة والقصيرة هي سلسلة تشتبك فيها الروابط القصيرة مع الروابط الطويلة. على غرار سلسلة كبح، روابط سلسلة فيجارو ملتوية أو مقطّعة بالألماس، بحيث يكون النمط بأكمله مسطحًا.

أشكال سلاسل ذهب جنزير: سلسلة رولو

يمكن أن تكون الروابط في سلسلة رولو مستديرة أو بيضاوية، لكنّها دائمًا ما تخلق تأثيرًا ثلاثي الأبعاد. صُنعت سلاسل السلسلة من سلك مسطح أو نصف دائرة، مما يجعلها أوسع من وصلات الأسلاك العادية. نتيجة لذلك، توفّر هذه السلسلة مظهرًا أثقل وأكثر جوهرية من العديد من أنواع سلاسل المجوهرات. تعرف أيضًا باسم سلسلة بلتشير وسلسلة رولو، وتأتي بأحجام متعددة، بدءًا من "سلسلة رولو صغيرة" صغيرة الحجم وحتى سلسلة عريضة بطول 11 ملم، مما يجعلها رائعة.

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