في اليوم العالمي للمرأة.. فتيات "إنفلونسرز" أقوى من التنمر وينتصرن على الطبيعة

سيدات وفتيات من حول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أثبتن أن "الانفلونسرز" ليسوا عديمي الفائدة في العموم، وإنما يقدمن محتوى مختلف ومفيد وثري، فتيات بمختلف أعمارهن استطعن تغيير النظرة النمطية السائدة لمالكي ملايين المتابعين على حسابات "السوشيال ميديا".

وضعن الكاميرا أمامهن، وثبتاها جيدًا، وجلسن على مسافة عدة أمتار، مستعدات لبدء حديثهن لملايين المتابعين، عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، فأصبحن منبرًا مهمًا للوصول إلى غيرهن من الرواد، في حين تحاول بعض الفتيات استقطاب عدد لا حصر له من المشاهدات، تارةً يحظون باهتمام وتارةً يتعرضن للهجوم والسخرية، نظرًا لافتقار وسطحية محتوى البعض، ومحاولة الاستفادة المادية فقط، هناك من يتبنين قضية يحاولن الدفاع عنها باستماته كاللاتي يتعرضن للتنمر بسبب لون بشرتهن الداكنة وأجسادهن الممتلئة وأخريات لكونهن من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

سطروا أسمائهن عبر صفحات "السوشيال ميديا"، وكتبن قصص نجاحهن وصعودهن حتى أصبحن ضمن المشاهير، ولهن ملايين المتابعين.