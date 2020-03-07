من معرض الكتاب للمستشفى .. كيف دعم الثنائي منة عرفة وعلي غزلان بعضهما البعض

"والله العظيم شائعة"... بتلك الجملة نفى اليوتيوبر الشهير علي غزلان، لـ "الوطن" الأحاديث التي طالت علاقته بالفنانة الشابة منة عرفة، وذلك في يناير الماضي، والتي تزايدت عقب نشر "غزلان" صورة بصحبة الأخيرة مُعلقًا عليها: "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"، مُرفقًا الكلام بتعبير "قلب"، الأمر الذي تفاعل معه العديد من الرواد متسائلين عن حقيقة ارتباطهما، أو استعداداتهم لمشروع خطبة.

وعلى الرغم من نفي "اليوتيوبر" الأمر منذ شهرين، إلا أن ظهور الثنائي سويًا بالعديد من المناسبات والصور التذكارية كانت دومًا ما يحيي تلك الأقاويل من جديد.

ولعل أبرز ما أثار الجدل حولهما، هو عدم الاكتفاء بالظهور في المناسبات أو لحظات السعادة فقط، فكان الدعم دومًا حليف علاقتهما، الذي ظهر في العديد من المواقف، كان آخرها تعهد "عرفة" بالتواجد رفقة الأخير في افتتاح أحد فروع مطاعمه، رغم خضوعها لعملية جراحية منذ أيام.

ويرصد "هُن" في التقرير التالي مواقف دعم فيها الثنائي بعضهما البعض كالتالي:

الاحتفال داخل معرض الكتاب

لم تتركه "منة" باحتفاله بصدور أول كتاب له، بمعرض الكتاب الماضي، لترافقه خلال حفل التوقيع، بل والاحتفال به على طريقتها الخاصة، لدعمه ومساندته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة بين الفنانة الشابة، والطبيب خلال احتفالهما، وأظهر المقطع المصور، منة وهي توجه التهنئة لـ"غزلان"، بعدما وصفها بمسك الختام، قائلة: "مبروك يا علوشة"، ليرد الأخير: "مش محتاجة تقريه لأنك قريتيه وهو "PDF".

ثم بدأ الثنائي في تبادل القبلات على الهواء، ليطلب منها "غزلان" تقبيل الكتاب أيضًا، حيث ردت منة عرفة، بالقبول على الفور.

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علي غزلان يرافق "منة" داخل المستشفى

وعكة صحية تعرضت لها الفنانة الشابة مؤخرًا، ادت لنقلها إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية بالزائدة الدودية، الأمر الذي لم يمر مرور الكرام على الأخير، حيث ظل برفقتها داخل المستشفى للاطمئنان عليه.

وشارك علي غزلان، متابعيه حينها، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة لقطات مصورة، وهو برفقة منة عرفة داخل المستشفى.

وأظهرت اللقطات صورة للفنانة وهي على مقعد مُتحرك، والأخير يلتقط صورة لها، مُعلقًا: "هتخفي وتقومي من العملية وتبقي زي الفل".

منة عرفة تساند "غزلان" رغم العملية الجراحية

وعلى الرغم من إن العملية تستلزم لراحة كبيرة، إلا أن "عرفة" لم تترك الأخير في افتتاح فرع مطعمه الجديد، والحرص على المُباركة له، والوقوف معه.

حيث أعربت الفنانة عن سعادتها لليوتيوبر، وقالت في الفيديو الذي نشرته عبر خاصية "ستوري"، على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "أكيد وأنا تعبانة مش هضيع فرصة زي دي عشان أجي أفرحلك".

وأكدت الفنانة على حضورها افتتاح فرع ثاني "كافيهات" غزلان فكتبت: "ألف مبروك على افتتاح الفرع التاني غدا، الافتتاح الساعة 7 هكون موجودة وهستناكوا كلكوا"، وتابعت: "عقبال افتتاح الفرع المليون".