الامارات | السعودية تعيد فتح المطاف حول الكعبة لغير المعتمرين

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعيد فتح المطاف حول الكعبة لغير المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت السعودية فتح صحن المطاف للطائفين غير المعتمرين ابتداء من فجر اليوم السبت.

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، عن صدور الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم وفق الخطة المرسومة لذلك.

وأكد السديس ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، مشيراً إلى حرص قيادة المملكة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.