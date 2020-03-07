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الامارات | السعودية تعيد فتح المطاف حول الكعبة لغير المعتمرين

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مكة المكرمة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت السعودية فتح صحن المطاف للطائفين غير المعتمرين ابتداء من فجر اليوم السبت.

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، عن صدور الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم وفق الخطة المرسومة لذلك.

وأكد السديس ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، مشيراً إلى حرص قيادة المملكة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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