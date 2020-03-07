مجموعة "إيلي صعب" تتصدر عروض اليوم الخامس من أسبوع باريس للموضة في 2020

وصلنا إلى فعاليات اليوم الخامس من أسبوع باريس للموضة لموسم خريف وشتاء 2020-2021 للألبسة الجاهزة، والذي كان حافلاً بالكثير من التفاصيل المميزة والأفكار المبتكرة حتى الآن.وتابعنا في هذا اليوم، مثل العادة، عدداً كبيراً من العروض الرائعة، التي تصدرها عرض مجموعة إيلي صعبElie Saab الجديدة، بالإضافة إلى مجموعات كلّ من ألتوزارا Altuzarra، فيفيان ويستوود Vivienne Westwood، وحيدر أكرمان Haider Ackermann، وطبعاً كل منهم قدم الموضة بمفهومه الخاص، وإليكِ أبرز التفاصيل:

عرض مجموعة دار إيلي صعب:

مثل العادة، قدم أسبوع الموضة في باريس Elie Saab مجموعة رائعة ضمن أسبوع باريس للموضة، ضمت ما يزيد على 60 تصميماً، تنوعت بين الفساتين والتيورات وتنسيقات التنانير مع القمصان الأنيقة والبدلات الرسمية، ومجموعة مميزة من المعاطف والكاب أيضاً، وقد لفتتنا هذا الموسم العناصر الجديدة؛ التي امتزجت مع روح الدار الكلاسيكية.

وقد بدت المجموعة ملكية إلى حد بعيد، ولاسيّما من ناحية الأكتاف البارزة والأكمام المنفوخة التي شاهدناها بكثرة، والأقمشة المطرزة بالخيوط البراقة أو بالريش، ولاحظنا أيضاً أن حقبة الثمانينات أيضاً كانت أحد مصادر الوحي، لكن تم توظيفها بطريقة مميزة من ناحية الألوان الحيوية، وبشكل خاص البنفسجي والأخضر والأحمر، وقصّات الفساتين، إضافة إلى الكشكش؛ الذي أضفى بُعداً أنثوياً مميزاً. مجموعة مميزة بجميع تفاصيلها، قدمها إيلي صعب يوم أمس في باريس.

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مجموعة حيدر أكرمان :

مجموعات حيدر أكرمان Haider Ackermann دائماً ما يكون لها نكهة خاصة جداً، ومنظوره للموضة مختلف ومبدع، حيث إنه يهتم كثيراً بالتفاصيل وبنظافة الخياطة، لهذا فإن كل قطعة نتابعها تكون متفردة ومميزة، حتى ولو بدت بسيطة للوهلة الأولى.

وهذه المجموعة كانت رائعة من جميع النواحي، حيث امتزج فيها الإحساس المستقبلي بالإحساس الكلاسيكي الأنيق، وقد افتتح العرض بإطلالتين باللون الأبيض السكري، وقد لعب هذا اللون دوراً أساسياً في التشكيلة، إلى جانب البيج والرمادي والأزرق النيلي والأخضر والأسود، ومزيج اللونين الأسود والأبيض معاً.

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كان هنالك تركيز على القصّات المستوحاة من الأشكال الهندسية، والمزج بين الأسلوب العملي والأسلوب المترف، لاسيّما من ناحية توظيف الأقمشة.

مجموعة فيفيان ويستوود ومجموعة ألتوزارا:

مجموعة فيفيان ويستوود Vivienne Westwood أحدثت ضجة كبيرة خلال أسبوع الموضة في باريس، حيث إنها كانت قوية ومؤثرة، شاهدنا فيها تصاميم متنوعة، والكثير من الأزياء التي تم تنسيقها مع بعضها بعضاً بطريقة إبداعية؛ أعطت في كل مرة نتائج مختلفة، حيث أحياناً رصدنا المرأة المحاربة، وأحياناً الفارسة، وأحياناً رصدنا الطابع الأرستقراطي في القرون الوسطى، الذي امتزج مع فنون الشارع بطريقة غير متوقعة، وكانت غنية بالأقمشة والطبعات أيضاً، والأشكال المبالغ بها، والتي أضفت إحساساً دراماتيكياً.

أما دار ألتوزارا Altuzarra فقد قدمت مجموعة أنيقة مستوحاة من حقبة الخمسينات؛ بإحساسها المترف بالأنوثة، وكان هنالك تركيز على قصة الأكتاف المكشوفة والتيورات والفساتين المحددة الخصر، والتفاصيل المزينة بالريش التي أوحت بالكثير من الأناقة، وقد لفتتنا التصاميم المصنوعة من الصوف المحاك بألوانه المختلفة، والتي أوحت بالكثير من الحميمية والراحة، وكذلك لفتتنا الأقمشة المخملية ولوحة الألوان والطبعات المميزة على الأقمشة.

مجموعات مميزة وغنية من ناحية الأفكار والتصاميم، بما فيها مجموعة إيلي صعب Elie Saab، تابعناها في فعاليات اليوم الخامس من أسبوع باريس للموضة.

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