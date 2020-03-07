بـ"سفح الأهرامات".. تفاصيل انطلاق البطولة النسائية برعاية "القومي للمرأة"

على منصة خشبية متوسطة الحجم، بسفح الأهرامات بمحافظة الجيزة، أُعلن عن مباراة داعمة لـ"نون النسوة" في شهر المرأة "مارس"، ممثلة في إطلاق البطولة النسائية الهادفة لتمكين المرأة المصرية، من خلال التعلم التجريبى حتى تصبح عامل تغيير فعال لأسرتها وللمجتمع.

الفعالية المنعقدة بجوار إحدى عجائب الدنيا السبع، شهدت حضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، وإيمان زيدان مساعدة وزيرة السياحة والآثار، ومها راتب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

جائزة جديدة، أعلنتها رئيس "القومي للمرأة"، خلال كلمتها بالفعالية، للرجال الداعمين للمرأة في الشركات المختلفة، مقدمة من المجلس، إيمانا باحتياج المرأة لدعم الرجل في الحصول على المزيد من حقوقها.

وأشارت إلى تطلعها لوصول نسبة تواجد المرأة في المراكز القيادية إلى 45%، وذلك عقب تواجد 25% من النساء في الحكومة المصرية.

واختتمت حديثها، بأن المسابقة النسائية هى في الأساس مبادرة مجتمعية، وبمثابة "حلم" لتغيير فكر القطاع الخاص عن المرأة، مؤكدة مساندة المجلس لتلك المبادرة بقوة، موجهة الشكر للقائمين عليها.

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خلال حديثها لـ"الوطن"، أعربت مها راتب عن سعادتها بالمشاركة في تلك الفعالية، التي تساعد على تمكين المرأة، وتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، "إحنا مش داخلين خناقة بين الراجل والست، كلنا بنكمل بعض"، مردفة أن المرأة بحاجة إلى النصف الآخر من المجتمع لتحقيق تكافؤ الفرص.

وعن عدد الفرق المشاركة في البطولة، توقعت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن تتجاوز العشرة فرق، متمنية أن تنضم الفعالية النسوية أكبر عدد ممكن من الشركات والقطاع الخاص.

الفعالية اختتمت بصورة تذكارية لجميع الحضور، بسفح الأهرامات، فضلا عن مشاركتهم في ماراثون رياضي وسط المعالم السياحية.