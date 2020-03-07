سبقتها دينا الشربيني.. فنانات لفتن الأنظار بـ"فستان بليرز" قبل رانيا يوسف مهرجان الأقصر

فستان أسود تميز بأنه قصير ومكشوف الصدر، وبدون نقوش، لفتت به الفنانة رانيا يوسف الأنظار، في حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور العديد من الفنانين والإعلاميين.

الإطلالة تميزت بأنها "وان شولدرز"، تُعرف باسم "فستان البليزر"، وهى زي يشبه السترة، يجري تصميمه على هيئة فستان، وسبق أن تألقت به العديد من الفنانات في الوطن العربي.

"هن" رصد أبرز النجمات المرتديات لـ"فستان البليزر"، خلال الفقرات التالية:-

في أول ظهور لهما على "ريد كاربد".. دينا الشربيني بفستان البليزر مع عمرو دياب

في حفل توزيع جوائز Joy، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، في 2019، لفتت الفنانة دينا الشربيني الأنظار، بظهورها بـ"فستان بليزر"، برفقة الفنان عمرو دياب، في أول مرة يطلان سويا على سجادة حمراء اللون.

الفستان تميز بأنه "وان شولدر"، وأسود اللون، مزين بأزرار ذهبية لامعة، كما أنه قصير، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية تجمل تموجات بسيطة.

لطيفة بتلمع في "متقربليش"

الفنانة التونسية لطيفة، اختارت الإطلالة بفستان بليزر لامع، الذي تميز بأنه فاتح اللون وبأكمام طويلة، خلال جلسة تصوير بوستر الألبوم الجديد لها "متقربليش"، الذي نشرته في مطلع الشهر الجاري.

Advertisements

إليسا في كندا بفستان البليزر

وفي نوفمبر 2019، شاركت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها، بصور لها، خلال رحلتها في كندا، متجملة بفستان بليزر قاتم اللون، ولامع، كما أنه بأكمام طويلة وقصير.

درة بـ"المخطط" في العرض الخاص لفيلم ماريان خوري

منذ 14 شهرا، لفتت الفنانة التونسية الأنظار، بارتدائها فستان بليزر "مخطط"، يجمع بيع الأبيض والأسود، في العرض الخاص لفيلم "دعنا نتحدث"، للمخرجة ماريان خوري يوسف شاهين.

نسرين طافش بالأبيض من توقيع Elisabetta Franchi

خلال إحدى السهرات في 2018، أطلت الفنانة نسرين طافش، بفستان البليزر أبيض، من توقيع Elisabetta Franchi، مع حقيبة صغيرة باللونين الأبيض والذهبي.

تفاصيل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2020

انطلقت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مساء الجمعة، بتنظيم من مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، بالتعاون مع محافظة الأقصر.

والدورة التاسعة من المهرجان، مهداة إلى أسماء المبدعين: الممثل المالي ستيجي كوياتي، والفنانة المصرية القديرة عقيلة راتب، بحضور حفيدتها جيهان جلال، والمخرج المصري أسامة فوزي، بحضور شقيقته عفاف جرجس فوزي، والمنتج التونسي أحمد بهاء الين عطية.