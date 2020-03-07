بعد اكتشاف 12 حالة جديدة في مصر.. طرق انتقال فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، اكتشاف 12 حالة إيجابية جديدة حاملة فيروس كورونا المتسجد، وجميع الحالات لمصريين، كانوا على متن باخرة سياحية قادمة من أسوان للأقصر، وانتفلت إليهم العدوى من سائحة إيرلندية.

يستعرض التقرير التالي، طرق انتقال فيروس كورونا، بحسب موقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي.

طرق انتقال فيروس كورونا

الانتقال من شخص لآخر

الفيروس ينتشر بشكل أساسي من شخص لآخر.

بين الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق مع بعضهم البعض، (ضمن مسافة حوالي 6 أقدام).

من خلال رزاز الجهاز التنفسي، التي ينتج عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس.

يمكن أن تسقط هذه القطرات في أفواه أو أنوف أشخاص قريبين، أو ربما يجري استنشاقها في الرئتين.

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هل يمكن لشخص أن ينشر الفيروس دون أن يمرض؟

المرضى يكونون أكثر عدوى، عندما يظهر عليهم أعراضًا أكثر من المرض.

الانتشار ممكنًا قبل ظهور الأعراض، ولكن لا يعتقد أن هذه هي الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس.

ملامسة الأسطح أو الأشياء التي عليها الفيروس

من الممكن أن يصاب الشخص بـCOVID-19 عن طريق لمس سطح أو كائن به الفيروس، ثم لمس فمه أو أنفه أو ربما عينيه، لكن لا يُعتقد أن هذه هي الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس.

كيف ينتشر الفيروس بسهولة؟

مدى سهولة انتشار الفيروس من شخص لآخر يمكن أن تختلف.

بعض الفيروسات شديدة العدوى (تنتشر بسهولة)، مثل الحصبة، في حين أن الفيروسات الأخرى لا تنتشر بنفس السهولة.

وهناك عامل آخر هو ما إذا كان الانتشار مستدامًا، وينتشر باستمرار دون توقف.

الفيروس الذي يسبب COVID-19، ينتشر بسهولة وبشكل مستدام في المجتمع في بعض المناطق الجغرافية المتأثرة.