إيمان حلمي: "المرأة المصرية بـ100 راجل وأصبحت كل حاجة"

عرضت الإعلامية ناردين فرج، خلال برنامجها "التاسعة"، المذاع على التلفزيون المصري، تقريرا عن رأي الشارع، في إذا ما كان المواطن يرغب أن تحقق ابنته ذاتها أم تكون "ولاحاجة"، واختلف رأي المواطنين في الشارع بين تحقيق الفتاة لذاتها وبقائها فى المنزل.

استضافت "فرج" الإعلامية إيمان حلمي، مذيعة راديو "شعبي FM"، والتي عبرت عن سعادتها بوجودها على شاشة التليفزيون المصري خصوصا بعد عودتها من الولايات المتحدة.

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وأشادت الإعلامية إيمان حلمي، بالمرأة مصرية والتي أثبتت نفسها فى جميع المجالات، معلقة: "المرأة المصرية بـ100 راجل وأصبحت كل حاجة".

وتابعت: "أنا بخطط لبنتي في حياتها إذا كانت معندهاش أفكار، ولكن لابد من الحفاظ على أنوثتها لأنها في الآخر سوف تعود كأنثى وتلبس فستان وتعمل ميكب، وهي في الآخر أنثى، والستات كلها شقيانة ونفسها ترتاح إذا أتيحت لها الفرصة".

واستكملت إيمان حلمي: "إذا لم تضطر السيدة الظروف للعمل لماذا لا تبقى في المنزل، كل ست مش بتدي كل طاقتها لبيتها وزوجها إذا كانت تعمل، ولازم كل ست تضع زوجها في المقام الأول".