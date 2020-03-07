فيديو.. داليا مصطفى: بكيت بسبب موقف ابنتي في عيد الحب

قالت الفنانة داليا مصطفى، إنها بكت ليلة كاملة بسبب ابنتها سلمى في عيد الحب.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "cbc": "سلمى عندها 13 سنة، وفجأة حسيت إنها آنسة، لقيتها دخلت عليا بشيء جديد زي أبليكيشن بيتكلم فيه 8 أشخاص بيكلموا بعض سامعين وشايفين بعض".

وتابعت: "كان بعد عيد الحب بكام يوم، وسألوها انتي كنتي فين في الفلانتين، وبوستي مين يا سلمى، فقالتلهم بوست ماما أنا مخرجتش من البيت أصلا".

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واستطردت: "مكنتش عارفه أعمل معاها إيه أو أقول إيه، لأن لو كانوا بنات بس اللي كانوا بيتكلموا كنت قبلت الموضوع لكن لقيتهم ولاد وبنات، وبيتكلموا مع بعض بمنتهى البجاحة".

وأضافت: "كلمت شريف جوزي قلتله سلمى كبرت النهاردة ومش عارفه أعمل إيه، قالي كلمي أختي".

وعن نجلها سليم، قالت: "معذباه ومخلياه يعمل كل شغل البيت، وبيغسل وينضف أكتر من أخته".