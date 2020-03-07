طريقة عمل السوسيس في البيت

السوسيس من الأكلات المحببة للأطفال، ولكن اللحوم المصنعة بها العديد من المخاطر الصحية، بالإضافة إلى ثمنها الباهظ، ويمكنك تقديمها للأطفال، عن طريق طهيها في البيت. المقادير 3/4 لحم مفروم. ملعقة صغيرة مستردة. 2 ملعقة صغيرة ملح. 2 ملعقة صغيرة فلفل أسود. 2 ملعقة صغيرة بابريكا. ملعقة صغيرة ثوم مفروم. ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة. ملعقة صغيرة زيت ذرة. Advertisements ملعقة كبيرة دقيق أبيض (يمكن استبداله بالنشا). طريقة التحضير تخلط كل المكونات في الكبة وتفرم حتى يصبح الخليط ناعم. تفرد ورقة فويل، وعليها ورقة زيدة. يشكل الخليط اسطوانات دائرية، ويقطع أصابع على ورق الزبدة حسب الرغبة. يلف ورق الزبدة، والفويل حول قطعة السوسيس من الجهتين وتغلق جيدا بحيث تكون فارغة من الهواء. يوضع ماء وملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود في قدر، على نار متوسطة حتى تغلي. توضع قطع السوسيس الملفوف بورق الفويل والزبدة وتترك نصف ساعة حتى ينضج (يمكن اختبار نضوجه بوضع خلة). يزال ورق الفويل، ويترك ورق الزبدة من حول قطع السوسيس. يمكن الاحتفاظ بالسوسيس في الثلاجة لمدة 3 أيام وفي الفريزر لمدة شهر.

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