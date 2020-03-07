طريقة عمل كفتة الباذنجان الغنية بالحديد

جددي بأطباقك التقليدية، وحضري كفتة الباذنجان الشهية، والغنية بالحديد والفيتامينات، بخطوات الشيف أماني رفعت. وإليكِ الطريقة بخطوات بسيطة وغير متقدمة. مكونات كفتة الباذنجان شرائح باذنجان رومي ملعقة كبيرة بقدونس مفروم أوراق ريحان ثوم مفروم كوب بقسماط بودرة Advertisements 1/4 كوب جبنة بارميزان 2 بيضة مخفوقة ملح زيت زيتون جبنة موتزاريلا فلفل أسود طريقة تحضير كفتة الباذنجان قطعى الباذنجان بالطول الى نصفين، ثم ادخليه الفرن حتى يصبح باللون الذهبي. اهرسي الباذنجان، ثم تبليه بالبهارات والتوابل، مع نصف كمية اليقسماك والجبنة. شكلي العجين إلى أصابع، واغمريها بالبيض، ثم البقسماط، وحمريها في الزيت.

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