دراسة: الهواتف الذكية تزيد من حدة الصداع

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

حذرت دراسة طبية أجراها باحثون فى معهد All India للعلوم الطبية (AIIMS) من أن مستخدمي الهواتف الذكية الذين يعانون من الصداع والصداع النصفي المنتظم قد يكونون أكثر عرضة لإستخدام مسكنات الألم والعثور على قدر أقل من الراحة.

وبالنسبة للدراسة - التي نشرت في مجلة (جورنال لطب الأعصاب السريري)-، حدد الباحثون 400 شخص في الهند مصابون بحالة صداع أولية، والتي تشمل الصداع النصفي وصداع التوتر وأنواع الصداع الأخرى التي لا تعود إلى حالة أخرى.

وقال الدكتور"ديبتى فيبا"، الأستاذ فى "معهد العلوم الطبية " في نيودلهي: "فى الوقت الذى تحتاج فيه النتائج التي تم التوصل إليها إلى المزيد من التأكيدات من خلال إجراء دراسات أكثر دقة وصرامة ، إلا أن ما تم التوصل إليه يثير القلق ، لأن إستخدام الهواتف الذكية ينمو بسرعة ويرتبط بعدد من الأعراض ، مع كون الصداع هو الأكثر شيوعا بين هذه الأعراض".

ووفقًا للباحثين، لا تثبت الدراسة أن استخدام الهاتف الذكي يسبب استخدامًا أكبر للأدوية.

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ولهذه النتائج، سأل فريق البحث الأشخاص عن استخدام هواتفهم الذكية والصداع واستخدام الأدوية، من بين 400 شخص ، كان 206 من مستخدمي الهواتف الذكية و194 من غير المستخدمين، كان الأشخاص الذين لا يستخدمون الهواتف الذكية أكبر سنًا، وكانوا يتمتعون بمستوى تعليمي أقل ، وكان من المرجح أن يكون لديهم وضع اجتماعي اقتصادي منخفض، مقارنة بأولئك الذين يستخدمون الهواتف الذكية، كما كان من المحتمل أن يتعاطى مستخدمو الهواتف الذكية عقاقير مسكنة للألم من الصداع أكثر من غيرهم.

وأوضحت الدراسة أن مستخدمي الهواتف الذكية أخذوا في المتوسط ثمانية أقراص شهريا ، مقارنة بخمسة أقراص شهريا لغير المستخدمين.. كما أبلغ مستخدمو الهواتف الذكية أيضًا عن تخفيف أقل عن الدواء، حيث حصل 84 في المائة على تخفيف معتدلة أو كامل من آلام الصداع، مقارنةً بنسبة 94 في المائة من غير المستخدمين.

ومع ذلك، لم تجد الدراسة أي فرق بين المجموعتين في عدد المرات التي تحدث فيها الصداع، ومدة استمرارها أو مدى شدتها.

وقد لاحظ الباحثون أن الدراسة فحصت الناس فقط في وقت واحد ؛ لم يتبعهم للبحث عن التغييرات مع مرور الوقت .

وقالت الدكتورة "هايدى معوض" عضو الأكاديمية الأمريكية للطب: "لم يتضح بعد جذور المشكلة، هل إضاءة الهواتف الذكية سببا فى المعاناة من نوبات الصداع، إجهاد العين للإتصال فى جميع الأوقات، مضيفة: "من المحتمل أن تظهر الإجابات فى السنوات القادمة"